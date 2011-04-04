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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1862186318641865

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 235
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
11%
27
В трьох
11%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 14:20

Re: Байки про банки і не тільки....

"Зʼявилась інформація, що очільник управління по роботі з проблемними активами НБУ Павло Поляруш пʼяний за кермом ледь не спричинив аварію, а потім погрожував військовому прострелити ноги.

Кричав, що «всіх купить» і все у нього буде добре.

Ну це вже справді якась дикість та відчуття безкарності тотальне. Держслужбовець погрожує прострелити комусь ноги посеред вулиці у Києві.

Буде якась реакція? Чи знову «обурення буде навіть більше ніж у суспільства»?"

А проживає Павло Поляруш у цивільному шлюбі разом з Іриною Мудрою.

Нагадаю.

Ірина Мудра - заступниця Керівника Офісу Президента Єрмака.

Дуже цікаво.

О.Гончаренко
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2024 18:56

  moveton написав:
  Investor_K написав:Які банки в Україні частково повертають кошти за придбані за кордоном товари.

Знайшов лише Правекс... Може ще є?

Не совсем понятно что имеется в виду под "частково повертають кошти", раз возникает такой вопрос. У Сени в кэшбеках бывает категория Marketplaces под которую попадает в частности весь Aliexpress. Такое считается? Сеня, правда, не деньгами выплачивает. Ну и всякие Изя, Юнекс, Восток с кэшбеками за всё, но там проценты совсем символические.

https://www.pravex.com.ua/chastnym-lica ... ya-koshtiv
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 09:37

Re: Байки про банки і не тільки....

Якщо хтось ще має можливість подорожувати, то з 1 жовтня для бізнес-лаунжів змінюється аплікуха.
Я так розумію lounge key працювати не буде, бо банки рекомендують встановити visa airport companion. В ap store вже є. Карти підвязуються.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 10:21

  Hotab написав:Якщо хтось ще має можливість подорожувати, то з 1 жовтня для бізнес-лаунжів змінюється аплікуха.
Я так розумію lounge key працювати не буде, бо банки рекомендують встановити visa airport companion. В ap store вже є. Карти підвязуються.
так
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2024 22:25

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 00:02



• Україну грабували понад 30 років - де правда, а де фейк?

• Чому Румунію з вищим рівнем корупції ніж в Україні прийняли до Євросоюзу?

• Чому коли ми роззброїлись за 6 пункт Будапештського меморандуму, Україна не могла вибити для себе кращі умови?

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• криптовалюта, чи треба?

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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 13:34

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Зображення

З 1 жовтня військовий збір із депозитних доходів може зрости до 5%: як відреагують банки
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 14:21

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
З 1 жовтня військовий збір із депозитних доходів може зрости до 5%

Предлагается обсудить заголовок или текст статьи? Они почему-то отношения друг к другу вообще не имеют.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 15:12

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

З 1 жовтня військовий збір із депозитних доходів може зрости до 5%: як відреагують банки



Сьогодні 30 вересня і відповідний закон не прийнятий, не підписаний, не опублікований!
https://itd.rada.gov.ua/BILLINFO/Bills/Card/44809

Тому, це може стати черговою наругою над Конституцією, яка є нормою прямої дії.
Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Цікаво, чому підвищення з 1 жовтня 2024 р., а не 2019 р., який мав стати "Кінцем епохи бідності"?!!
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 15:20

  moveton написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
З 1 жовтня військовий збір із депозитних доходів може зрости до 5%: як відреагують банки

Предлагается обсудить заголовок или текст статьи? Они почему-то отношения друг к другу вообще не имеют.

Дякую, відредагували!

З повагою,
Ірина_
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