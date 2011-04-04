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Нацбанк запровадить новий курсовий орієнтир на валютному ринку
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 02 жов, 2024 10:45
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Нацбанк запровадить новий курсовий орієнтир на валютному ринку
Додано: Сер 02 жов, 2024 14:10
иллюстрацию
Додано: Нед 06 жов, 2024 00:00
Re: Байки про банки і не тільки....
За які операції з криптовалютою банки збуджуються і розривають стосунки?
Бо відгуках на мінфіні люди багато не договорюють...
Додано: Нед 06 жов, 2024 10:00
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