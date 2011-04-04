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Нацбанк запровадить новий курсовий орієнтир на валютному ринку
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Додано: Сер 02 жов, 2024 10:45
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Нацбанк запровадить новий курсовий орієнтир на валютному ринку
Додано: Сер 02 жов, 2024 14:10
иллюстрацию
Додано: Нед 06 жов, 2024 00:00
Re: Байки про банки і не тільки....
За які операції з криптовалютою банки збуджуються і розривають стосунки?
Бо відгуках на мінфіні люди багато не договорюють...
Додано: Нед 06 жов, 2024 10:00
Додано: Нед 06 жов, 2024 12:00
Дивно... Мені деповідсотки за жовтневі дні сплачені з утриманням 19,5% , як і раніше.
Чи буде ще перерахунок цієї виплати як помилкової...
Чи підвищення військового збору на 3,5% ще не застосовують ? (чи зовсім не застосовують для депо, відкритих раніше? )
Додано: Нед 06 жов, 2024 12:06
flysoulfly бо закон ще не вступив в силу. При наступній оплаті дорахують "заднім числом"
Додано: Нед 06 жов, 2024 13:35
Та ну, не может быть. Пару-тройку месяцев назад на этом форуме уверенно заявляли, что законодательная процедура не позволяет увеличивать налоги раньше нового года. А задним числом - это вообще нонсенс.
Додано: Нед 06 жов, 2024 14:33
Re: Байки про банки і не тільки....
Взагалі за кріпту не пишуть. Щоб розуміти. Може за покупку ні, а тільки за продаж наприклад
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