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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1863186418651866

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 235
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
11%
27
В трьох
11%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 10:45

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Нацбанк запровадить новий курсовий орієнтир на валютному ринку
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:10

  moveton написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
З 1 жовтня військовий збір із депозитних доходів може зрости до 5%


Предлагается обсудить заголовок или текст статьи? Они почему-то отношения друг к другу вообще не имеют.
:) иллюстрацию
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 00:00

Re: Байки про банки і не тільки....

За які операції з криптовалютою банки збуджуються і розривають стосунки?
Бо відгуках на мінфіні люди багато не договорюють...
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 10:00

  2XL написав:За які операції з криптовалютою банки збуджуються і розривають стосунки?
Бо відгуках на мінфіні люди багато не договорюють...


За будь-які.Питання як зірки стануть.Чи ви реально вважаєте що люди фінансували тероризм чи наркоторгівлю?Чи що вони недоговорюють?
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 12:00

Дивно... Мені деповідсотки за жовтневі дні сплачені з утриманням 19,5% , як і раніше.
Чи буде ще перерахунок цієї виплати як помилкової...
Чи підвищення військового збору на 3,5% ще не застосовують ? (чи зовсім не застосовують для депо, відкритих раніше? ) :shock:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 12:06

flysoulfly бо закон ще не вступив в силу. При наступній оплаті дорахують "заднім числом"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 13:35

  Дюрі-бачі написав:flysoulfly бо закон ще не вступив в силу. При наступній оплаті дорахують "заднім числом"

Та ну, не может быть. Пару-тройку месяцев назад на этом форуме уверенно заявляли, что законодательная процедура не позволяет увеличивать налоги раньше нового года. А задним числом - это вообще нонсенс.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 14:33

Re: Байки про банки і не тільки....

посетитель написав:
  2XL написав:За які операції з криптовалютою банки збуджуються і розривають стосунки?
Бо відгуках на мінфіні люди багато не договорюють...


За будь-які.Питання як зірки стануть.Чи ви реально вважаєте що люди фінансували тероризм чи наркоторгівлю?Чи що вони недоговорюють?


Взагалі за кріпту не пишуть. Щоб розуміти. Може за покупку ні, а тільки за продаж наприклад
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 14:47

Re: Байки про банки і не тільки....

2XL написав:
посетитель написав:
  2XL написав:За які операції з криптовалютою банки збуджуються і розривають стосунки?
Бо відгуках на мінфіні люди багато не договорюють...


За будь-які.Питання як зірки стануть.Чи ви реально вважаєте що люди фінансували тероризм чи наркоторгівлю?Чи що вони недоговорюють?


Взагалі за кріпту не пишуть. Щоб розуміти. Може за покупку ні, а тільки за продаж наприклад

Банківський рахунок не бере участі ні в продажі ні в купівлі. Блокують за транзакції з біржі. І тут так, не чув, щоб банки збуджувалися через списання з рахунку (заведення коштів на біржу), а от навпаки, при виведенні з біржі - ще й як. Свого часу довелося відмовитися від використання Привату зокрема через те, що вони втиху блокували зарахування, але сапорт прикидався шлангом, що ні, нічого нема. Але біржа відписувала, що відмова зі сторони банку. Поміняв картку і проблеми зникли. Але тоді то було таке собі тіньове блокування і з фінмоном проблеми в мене не було навіть після 1млн обороту
Faceless
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