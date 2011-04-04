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Нацбанк запровадить новий курсовий орієнтир на валютному ринку
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Додано: Сер 02 жов, 2024 10:45
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Нацбанк запровадить новий курсовий орієнтир на валютному ринку
Додано: Сер 02 жов, 2024 14:10
иллюстрацию
Додано: Нед 06 жов, 2024 00:00
Re: Байки про банки і не тільки....
За які операції з криптовалютою банки збуджуються і розривають стосунки?
Бо відгуках на мінфіні люди багато не договорюють...
Додано: Нед 06 жов, 2024 10:00
Додано: Нед 06 жов, 2024 12:00
Дивно... Мені деповідсотки за жовтневі дні сплачені з утриманням 19,5% , як і раніше.
Чи буде ще перерахунок цієї виплати як помилкової...
Чи підвищення військового збору на 3,5% ще не застосовують ? (чи зовсім не застосовують для депо, відкритих раніше? )
Додано: Нед 06 жов, 2024 12:06
flysoulfly бо закон ще не вступив в силу. При наступній оплаті дорахують "заднім числом"
Додано: Нед 06 жов, 2024 13:35
Та ну, не может быть. Пару-тройку месяцев назад на этом форуме уверенно заявляли, что законодательная процедура не позволяет увеличивать налоги раньше нового года. А задним числом - это вообще нонсенс.
Додано: Нед 06 жов, 2024 14:33
Re: Байки про банки і не тільки....
Взагалі за кріпту не пишуть. Щоб розуміти. Може за покупку ні, а тільки за продаж наприклад
Додано: Нед 06 жов, 2024 14:47
Re: Байки про банки і не тільки....
Банківський рахунок не бере участі ні в продажі ні в купівлі. Блокують за транзакції з біржі. І тут так, не чув, щоб банки збуджувалися через списання з рахунку (заведення коштів на біржу), а от навпаки, при виведенні з біржі - ще й як. Свого часу довелося відмовитися від використання Привату зокрема через те, що вони втиху блокували зарахування, але сапорт прикидався шлангом, що ні, нічого нема. Але біржа відписувала, що відмова зі сторони банку. Поміняв картку і проблеми зникли. Але тоді то було таке собі тіньове блокування і з фінмоном проблеми в мене не було навіть після 1млн обороту
Додано: Чет 10 жов, 2024 13:17
Re: Байки про банки і не тільки....
Прийняли новий закон про збільшення податків, а в мене по депозиту вже нарахували % в цьому місяці. Питання: тепер будуть дораховувати військовий збір заднім числом? І коли його знімуть?
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