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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 10 жов, 2024 14:43
Дюрі-бачі написав:
Прийняли новий закон про збільшення податків, а в мене по депозиту вже нарахували % в цьому місяці. Питання: тепер будуть дораховувати військовий збір заднім числом? І коли його знімуть?
А вы закон то почитайте о чем там. С какого числа какие налоги и с каких доходов вводят и ваш вопрос отпадет сам собой. Если кратко депо начнут по повышенной ставке облагать с января 2025. А зряплату уже
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WallNutPen
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