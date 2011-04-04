RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1864186518661867

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 235
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
11%
27
В трьох
11%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 14:43

  Дюрі-бачі написав:Прийняли новий закон про збільшення податків, а в мене по депозиту вже нарахували % в цьому місяці. Питання: тепер будуть дораховувати військовий збір заднім числом? І коли його знімуть?

А вы закон то почитайте о чем там. С какого числа какие налоги и с каких доходов вводят и ваш вопрос отпадет сам собой. Если кратко депо начнут по повышенной ставке облагать с января 2025. А зряплату уже :(
WallNutPen
 
Повідомлень: 1256
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 16:36

  Дюрі-бачі написав:Прийняли новий закон про збільшення податків, а в мене по депозиту вже нарахували % в цьому місяці. Питання: тепер будуть дораховувати військовий збір заднім числом? І коли його знімуть?


не прийняли ще, тільки друге читання проголосували, а далі третє читання і голосування , далі 5 діб на підпис голови парламенту ,а далі ще 15 діб на підпис президенту, а може і відхилити..
Incasso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 86
З нами з: 22.08.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:21

Re: Байки про банки і не тільки....

Добрый вечер. Есть инфо когда будут продавать в Райфе бонусный доллар в этом месяц? Что то они задерживаются с распродажей
Алексей77
 
Повідомлень: 1957
З нами з: 04.12.09
Подякував: 46 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1864186518661867
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 262915
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 125791
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 47399
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (517)
11.10.2024 16:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.