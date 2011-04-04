А вы закон то почитайте о чем там. С какого числа какие налоги и с каких доходов вводят и ваш вопрос отпадет сам собой. Если кратко депо начнут по повышенной ставке облагать с января 2025. А зряплату уже
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 10 жов, 2024 14:43
А вы закон то почитайте о чем там. С какого числа какие налоги и с каких доходов вводят и ваш вопрос отпадет сам собой. Если кратко депо начнут по повышенной ставке облагать с января 2025. А зряплату уже
Додано: Чет 10 жов, 2024 16:36
не прийняли ще, тільки друге читання проголосували, а далі третє читання і голосування , далі 5 діб на підпис голови парламенту ,а далі ще 15 діб на підпис президенту, а може і відхилити..
Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:21
Re: Байки про банки і не тільки....
Добрый вечер. Есть инфо когда будут продавать в Райфе бонусный доллар в этом месяц? Что то они задерживаются с распродажей
Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:49
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