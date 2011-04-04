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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1864186518661867

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 235
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
11%
27
В трьох
11%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 14:43

  Дюрі-бачі написав:Прийняли новий закон про збільшення податків, а в мене по депозиту вже нарахували % в цьому місяці. Питання: тепер будуть дораховувати військовий збір заднім числом? І коли його знімуть?

А вы закон то почитайте о чем там. С какого числа какие налоги и с каких доходов вводят и ваш вопрос отпадет сам собой. Если кратко депо начнут по повышенной ставке облагать с января 2025. А зряплату уже :(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 16:36

  Дюрі-бачі написав:Прийняли новий закон про збільшення податків, а в мене по депозиту вже нарахували % в цьому місяці. Питання: тепер будуть дораховувати військовий збір заднім числом? І коли його знімуть?


не прийняли ще, тільки друге читання проголосували, а далі третє читання і голосування , далі 5 діб на підпис голови парламенту ,а далі ще 15 діб на підпис президенту, а може і відхилити..
Incasso
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:21

Re: Байки про банки і не тільки....

Добрый вечер. Есть инфо когда будут продавать в Райфе бонусный доллар в этом месяц? Что то они задерживаются с распродажей
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:49

  Алексей77 написав:Добрый вечер. Есть инфо когда будут продавать в Райфе бонусный доллар в этом месяц? Что то они задерживаются с распродажей

Уже. Сьогодні зранку.
won
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 21:42

  won написав:
  Алексей77 написав:Добрый вечер. Есть инфо когда будут продавать в Райфе бонусный доллар в этом месяц? Что то они задерживаются с распродажей

Уже. Сьогодні зранку.


коммент консультанта щодо цього питання: "у жовтні акції "курсопад від Райфу" ще НЕ було". Чекаємо...
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 20:12

400 мільярдів гривень щороку краде банда гетьманцева https://youtu.be/kbwI1qX3AU0
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 10:55

  greenozon написав:400 мільярдів гривень щороку краде банда гетьманцева https://youtu.be/kbwI1qX3AU0

я цього "псевдоексперта" вже неодноразово розбирав - він дуже нахабно маніпулює цифрами.

по-перше, ці 400 ярдів грн - це оцінки якихось експертів, які він взяв за базу - бо йому потрібно чим більше, тим краще. ніяких обґрунтувань. по-друге, красива гра словами - недоотримує бюджет (коректно сказано), втрати бюджети (можна й так сказати), але він потім - крадуть з бюджету (а це вже пряма маніпуляція).

постійно каже про фіктивне ПДВ, а зауваження, що фіктивного ПДВ немає десь з 2016 року, пропускає повз вуха.

я розумію, коли таке заходить пересічним, які далекі від фінансів, але на фінансовому форумі мали б розуміти. хоча, на жаль, тут своїх конспірологів вистачає.

висновок - не слухайте Себастьяновича, чувак відробляє чиєсь замовлення, бо талдичить одну й ту ж маніпуляцію кожен день :lol:
Shaman
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