А вы закон то почитайте о чем там. С какого числа какие налоги и с каких доходов вводят и ваш вопрос отпадет сам собой. Если кратко депо начнут по повышенной ставке облагать с января 2025. А зряплату уже
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 10 жов, 2024 14:43
А вы закон то почитайте о чем там. С какого числа какие налоги и с каких доходов вводят и ваш вопрос отпадет сам собой. Если кратко депо начнут по повышенной ставке облагать с января 2025. А зряплату уже
Додано: Чет 10 жов, 2024 16:36
не прийняли ще, тільки друге читання проголосували, а далі третє читання і голосування , далі 5 діб на підпис голови парламенту ,а далі ще 15 діб на підпис президенту, а може і відхилити..
Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:21
Re: Байки про банки і не тільки....
Добрый вечер. Есть инфо когда будут продавать в Райфе бонусный доллар в этом месяц? Что то они задерживаются с распродажей
Додано: П'ят 11 жов, 2024 17:49
Додано: Суб 12 жов, 2024 21:42
Додано: Сер 16 жов, 2024 20:12
400 мільярдів гривень щороку краде банда гетьманцева
Додано: Чет 17 жов, 2024 10:55
я цього "псевдоексперта" вже неодноразово розбирав - він дуже нахабно маніпулює цифрами.
по-перше, ці 400 ярдів грн - це оцінки якихось експертів, які він взяв за базу - бо йому потрібно чим більше, тим краще. ніяких обґрунтувань. по-друге, красива гра словами - недоотримує бюджет (коректно сказано), втрати бюджети (можна й так сказати), але він потім - крадуть з бюджету (а це вже пряма маніпуляція).
постійно каже про фіктивне ПДВ, а зауваження, що фіктивного ПДВ немає десь з 2016 року, пропускає повз вуха.
я розумію, коли таке заходить пересічним, які далекі від фінансів, але на фінансовому форумі мали б розуміти. хоча, на жаль, тут своїх конспірологів вистачає.
висновок - не слухайте Себастьяновича, чувак відробляє чиєсь замовлення, бо талдичить одну й ту ж маніпуляцію кожен день
|