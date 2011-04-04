Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 18 жов, 2024 18:32
Shaman а ви часом не студент щипача? щось дуже рьяно захищаєте цю "***ру
greenozon
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 19:55
як податкова орда іменуть Г-ва жирує за наші бабки
https://youtu.be/1VlhEsDn8bk
greenozon
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 20:58
greenozon написав: Shaman
а ви часом не студент щипача?
щось дуже рьяно захищаєте цю "***ру
задайте питання
бо кого маєте під щипачем, не розумію...
Shaman
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