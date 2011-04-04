Shaman
а ви часом не студент щипача?
щось дуже рьяно захищаєте цю "***ру
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 18 жов, 2024 18:32
Shaman
а ви часом не студент щипача?
щось дуже рьяно захищаєте цю "***ру
Додано: П'ят 18 жов, 2024 19:55
як податкова орда іменуть Г-ва жирує за наші бабки
Додано: П'ят 18 жов, 2024 20:58
Додано: Пон 21 жов, 2024 16:16
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