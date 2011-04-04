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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1865186618671868

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 235
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
11%
27
В трьох
11%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 18:32

Shaman

а ви часом не студент щипача?
щось дуже рьяно захищаєте цю "***ру
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 19:55

як податкова орда іменуть Г-ва жирує за наші бабки

https://youtu.be/1VlhEsDn8bk
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 20:58

  greenozon написав:Shaman

а ви часом не студент щипача?
щось дуже рьяно захищаєте цю "***ру

задайте питання ;) бо кого маєте під щипачем, не розумію...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 16:16

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

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Податкова хоче отримати доступ до банківської таємниці громадян та бізнесу
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 10:07

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

ПриватБанк запустив нову послугу: як зняти готівку на касі за кордоном
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 15:19

Re: Байки про банки і не тільки....

Добрый день, уважаемые форумчане.
Возможно у кого-то из вас происходило что-то подобное, или просто знаете как можно решить проблему.

Я был вкладчиком банка Михайловский. Затем он был отправлен на ликвидацию. Но я не забрал свои средства, которые полагались мне в качестве компенсации, как вкладчику. Сумма большая, больше 160 тысяч грн. В октябре 2018 года эти средства пропали, их "сняли" неизвестные личности по доверенности, якобы выписанной от меня. Конечно же, никакую доверенность я не выписывал и не подписывал! Но я не могу вернуть свои средства теперь!
Уже года полтора я что только не делал. Обращался в ФГВФЛ, НБУ, они лишь разводят руками, что ничего сделать не могут, должна заниматься этим полиция.
Делал запрос в банк, где произошло снятие средств, чтобы они выдали мне максимум информации, которую знают. Но не смотря на то, что информации немало, она оказывается сейчас бессмысленной.
Полиция уже почти год ничего не делает! Сначала даже не хотели регистрировать его в ЕРДР - я отстоял регистрацию в ЕРДР в суде. Но затем они ничего не делали, никак со мной не связывались, было написано множество обращений и жалоб в полицию, прокуратуру - они не хотят делать ничего. Недавно оказалось, что якобы я даже не оформлен как потерпевший, хотя в некоторых материалах дела меня называют потерпевшим. Это просто беспредел!
Обращался в безоплатную правовую помощь, мне с трудом назначили адвоката, который тоже постоянно меня игнорирует и не хочет этим нормально заниматься. Чтобы ознакомиться с материалами дела он потртил 6 месяцев. И после ознакомления он сказал что видимо я не оформлен как потерпевший, поэтому он умывает руки и не будет ничего делать больше.
Платные адвокаты говорят, что это дело может не закончиться для меня успешно, а если и закончится, то будет длиться долго, и они хотят оплату за это чуть ли не равную половины или больше суммы, которую я хочу вернуть! То есть, просто пытаются нажиться.
Нотариус, который якобы оформлял доверенность, говорит что это не она оформляла эту доверенность, я лично ей звонил, найдя её контакты в интернете. Говорит, что даже бланк для этой доверенности не мог находиться у нее.
Никто не хочет помочь найти мошенников и вернуть мне деньги. Я уже не знаю что делать. Но не понимаю, что сложного доказать, что доверенность была поддельной, опираясь на те же слова нотариуса, может дополнительно еще какую-нибудь экспертизу можно было бы провести. Ведь я так понимаю, что достаточно было бы доказать, что документ был поддельный, чтобы я мог вернуть свои средства! Но никто не хочет поспособствовать в расследовании и возврате средств. Ничего не работает в стране, ни полиция, ни правовая помощь! Соответственно, Фонд гарантирования тоже не может ничего сделать!
Очень прошу, помогите мне с этим! Подскажите пожалуйста, что можно сделать. Я уже устал со всем этим бороться и разбираться сам.
Y3G0R
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2024 10:00

Y3G0R Ничего. Поблагодарить Господа, шо взял деньгами и забыть.
jabba
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2024 22:56

Слухайте, а як це виходить, що банки, і рахунок відкрити, і взагалі стати клієнтом можна дистанційно, навідріз відмовляються від дистанційного закриття рахунку?
Чи є в банка законні підстави не задовольнити заяву про закриття рахунків, направлену електронними засобами, і, відповідно, підписану кваліфікованим цифровим підписом?
M-Audio
 
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