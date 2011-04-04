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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 26 жов, 2024 22:21
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
бо тоді перейдуть на Візу й інші банки.
Так на Візу вже й так майже всі перейшли.
А моно себе веде як Бегемот: то комісію за перекази по IBAN ввів, то Мастеру хоче довести, шо він VIP клієнт
а звідки інфо, що перешли всі на Візу? бо коли дуополія, то зазвичай тарифи змінюють більш-менш узгоджено.
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Додано: Суб 26 жов, 2024 22:26
Shaman просте спостереження, що раніше майже всі банки видавали картки Мастер, а зараз- Візу
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