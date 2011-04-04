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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1866186718681869

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 235
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
11%
27
В трьох
11%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 22:21

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:бо тоді перейдуть на Візу й інші банки.

Так на Візу вже й так майже всі перейшли.
А моно себе веде як Бегемот: то комісію за перекази по IBAN ввів, то Мастеру хоче довести, шо він VIP клієнт

а звідки інфо, що перешли всі на Візу? бо коли дуополія, то зазвичай тарифи змінюють більш-менш узгоджено.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 22:26

Shaman просте спостереження, що раніше майже всі банки видавали картки Мастер, а зараз- Візу
Дюрі-бачі
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