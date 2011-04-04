RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1866186718681869

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 235
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
11%
27
В трьох
11%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 22:21

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:бо тоді перейдуть на Візу й інші банки.

Так на Візу вже й так майже всі перейшли.
А моно себе веде як Бегемот: то комісію за перекази по IBAN ввів, то Мастеру хоче довести, шо він VIP клієнт

а звідки інфо, що перешли всі на Візу? бо коли дуополія, то зазвичай тарифи змінюють більш-менш узгоджено.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7148
З нами з: 29.09.19
Подякував: 682 раз.
Подякували: 1506 раз.
 
Профіль
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 22:26

Shaman просте спостереження, що раніше майже всі банки видавали картки Мастер, а зараз- Візу
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3989
З нами з: 29.07.22
Подякував: 720 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 01:20

  Дюрі-бачі написав:Shaman просте спостереження, що раніше майже всі банки видавали картки Мастер, а зараз- Візу

Яка вибірка? Ще до моно принципово Візу нав'язував усім АТБ, хоч він взагалі не банка. Решті ніби байдуже, декотрі навіть випускають лише МС для смачних продуктів.
klug
 
Повідомлень: 8590
З нами з: 18.08.14
Подякував: 359 раз.
Подякували: 1206 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 1866186718681869
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 263147
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 125941
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 47500
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5838)
27.10.2024 01:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.