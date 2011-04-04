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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 26 жов, 2024 22:21
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
бо тоді перейдуть на Візу й інші банки.
Так на Візу вже й так майже всі перейшли.
А моно себе веде як Бегемот: то комісію за перекази по IBAN ввів, то Мастеру хоче довести, шо він VIP клієнт
а звідки інфо, що перешли всі на Візу? бо коли дуополія, то зазвичай тарифи змінюють більш-менш узгоджено.
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Shaman
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Додано: Суб 26 жов, 2024 22:26
Shaman просте спостереження, що раніше майже всі банки видавали картки Мастер, а зараз- Візу
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 27 жов, 2024 01:20
Дюрі-бачі написав:Shaman
просте спостереження, що раніше майже всі банки видавали картки Мастер, а зараз- Візу
Яка вибірка? Ще до моно принципово Візу нав'язував усім АТБ, хоч він взагалі не банка. Решті ніби байдуже, декотрі навіть випускають лише МС для смачних продуктів.
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Додано: Нед 27 жов, 2024 02:56
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
бо тоді перейдуть на Візу й інші банки.
Так на Візу вже й так майже всі перейшли.
А моно себе веде як Бегемот: то комісію за перекази по IBAN ввів, то Мастеру хоче довести, шо він VIP клієнт
а звідки інфо, що перешли всі на Візу? бо коли дуополія, то зазвичай тарифи змінюють більш-менш узгоджено.
З Візою зараз те саме, що було в 2012 чи 2013 з Мастером - сильно знизили тариф для емітентів. Тоді ринок різко захопив Мастер, зараз те саме навпаки
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Додано: Нед 27 жов, 2024 03:55
Faceless написав:
З Візою зараз те саме, що було в 2012 чи 2013 з Мастером - сильно знизили тариф для емітентів. Тоді ринок різко захопив Мастер, зараз те саме навпаки
А що ПРОСТІР? Найдорожчий, як і належить елітному продукту?
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klug
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Додано: Нед 27 жов, 2024 09:37
Faceless написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав:
Так на Візу вже й так майже всі перейшли.
А моно себе веде як Бегемот: то комісію за перекази по IBAN ввів, то Мастеру хоче довести, шо він VIP клієнт
а звідки інфо, що перешли всі на Візу? бо коли дуополія, то зазвичай тарифи змінюють більш-менш узгоджено.
З Візою зараз те саме, що було в 2012 чи 2013 з Мастером - сильно знизили тариф для емітентів. Тоді ринок різко захопив Мастер, зараз те саме навпаки
так Віза знизила тарифи чи навпаки утримає їх високими для банків? бо Моно закидає МС, що той знизив тарифи, а Моно це не подобається...
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Shaman
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Додано: Нед 27 жов, 2024 09:42
klug а простір не хочуть клієнти. Колись стипендію на нього отримував, так навіть в Україні йшов не всі банкомати та магазини приймають, а закордоном чи в інтернеті взагалі майже ніхто
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Дюрі-бачі
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