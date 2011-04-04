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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1866186718681869

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 235
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
11%
27
В трьох
11%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 22:21

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:бо тоді перейдуть на Візу й інші банки.

Так на Візу вже й так майже всі перейшли.
А моно себе веде як Бегемот: то комісію за перекази по IBAN ввів, то Мастеру хоче довести, шо він VIP клієнт

а звідки інфо, що перешли всі на Візу? бо коли дуополія, то зазвичай тарифи змінюють більш-менш узгоджено.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2024 22:26

Shaman просте спостереження, що раніше майже всі банки видавали картки Мастер, а зараз- Візу
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 01:20

  Дюрі-бачі написав:Shaman просте спостереження, що раніше майже всі банки видавали картки Мастер, а зараз- Візу

Яка вибірка? Ще до моно принципово Візу нав'язував усім АТБ, хоч він взагалі не банка. Решті ніби байдуже, декотрі навіть випускають лише МС для смачних продуктів.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 02:56

Re: Байки про банки і не тільки....

Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:бо тоді перейдуть на Візу й інші банки.

Так на Візу вже й так майже всі перейшли.
А моно себе веде як Бегемот: то комісію за перекази по IBAN ввів, то Мастеру хоче довести, шо він VIP клієнт

а звідки інфо, що перешли всі на Візу? бо коли дуополія, то зазвичай тарифи змінюють більш-менш узгоджено.
З Візою зараз те саме, що було в 2012 чи 2013 з Мастером - сильно знизили тариф для емітентів. Тоді ринок різко захопив Мастер, зараз те саме навпаки
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 03:55

  Faceless написав:З Візою зараз те саме, що було в 2012 чи 2013 з Мастером - сильно знизили тариф для емітентів. Тоді ринок різко захопив Мастер, зараз те саме навпаки

А що ПРОСТІР? Найдорожчий, як і належить елітному продукту?
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 09:37

  Faceless написав:
Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Так на Візу вже й так майже всі перейшли.
А моно себе веде як Бегемот: то комісію за перекази по IBAN ввів, то Мастеру хоче довести, шо він VIP клієнт

а звідки інфо, що перешли всі на Візу? бо коли дуополія, то зазвичай тарифи змінюють більш-менш узгоджено.
З Візою зараз те саме, що було в 2012 чи 2013 з Мастером - сильно знизили тариф для емітентів. Тоді ринок різко захопив Мастер, зараз те саме навпаки

так Віза знизила тарифи чи навпаки утримає їх високими для банків? бо Моно закидає МС, що той знизив тарифи, а Моно це не подобається...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 09:42

klug а простір не хочуть клієнти. Колись стипендію на нього отримував, так навіть в Україні його не всі банкомати та магазини приймають, а закордоном чи в інтернеті взагалі майже ніхто
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 13:17

  Дюрі-бачі написав:klug а простір не хочуть клієнти. Колись стипендію на нього отримував, так навіть в Україні його не всі банкомати та магазини приймають, а закордоном чи в інтернеті взагалі майже ніхто

Питання не про клієнтів. Цікаво на скільки він, будучи державним, слідує ринку. Колись обіцяли, що будуть пропонувати вигідні умови.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 13:17

  klug написав:
  Faceless написав:З Візою зараз те саме, що було в 2012 чи 2013 з Мастером - сильно знизили тариф для емітентів. Тоді ринок різко захопив Мастер, зараз те саме навпаки

А що ПРОСТІР? Найдорожчий, як і належить елітному продукту?

Я не з НБУ, про Простір нічого не можу сказати. Але якось навіть з такою кількістю держбанків там справи погано - мабуть, пороблено :mrgreen:
Faceless
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