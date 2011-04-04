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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 27 жов, 2024 18:02
Дюрі-бачі написав:
(...)
А моно себе веде як Бегемот: то комісію за перекази по IBAN ввів
, то Мастеру хоче довести, шо він VIP клієнт
Прошу прощения за оффтоп.
Я что-то пропустил? Вроде комиссии за IBAN те же? (как минимум на физлиц без комиссии)
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