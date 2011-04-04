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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1867186818691870

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 236
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
11%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 18:02

  Дюрі-бачі написав:(...)
А моно себе веде як Бегемот: то комісію за перекази по IBAN ввів, то Мастеру хоче довести, шо він VIP клієнт

Прошу прощения за оффтоп.
Я что-то пропустил? Вроде комиссии за IBAN те же? (как минимум на физлиц без комиссии)
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 16:52

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇

Обсяг коштів населення в банках зростатиме й надалі — прогноз банків

На вашу думку, які причини зростання?
Модератор
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