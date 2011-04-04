Прошу прощения за оффтоп.
Я что-то пропустил? Вроде комиссии за IBAN те же? (как минимум на физлиц без комиссии)
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 27 жов, 2024 18:02
Додано: Вів 29 жов, 2024 16:52
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇
Обсяг коштів населення в банках зростатиме й надалі — прогноз банків
На вашу думку, які причини зростання?
Додано: Чет 31 жов, 2024 14:44
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Raiffeisen здійснює «прискорене скорочення бізнесу», але повністю піти з рф поки не готовий — голова банку
Додано: Чет 31 жов, 2024 20:08
Тестуймось, бо ми того варті (с) НБУ
Додано: П'ят 01 лис, 2024 15:29
свійжий депо-огляд (малі банки)
Додано: Вів 05 лис, 2024 12:02
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇
НБУ планує утримувати облікову ставку на рівні 13% до літа 2025 року: як це вплине на інвесторів
Додано: П'ят 08 лис, 2024 18:57
Свіжий депо огляд (великі банки)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|