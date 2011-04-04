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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1867186818691870

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 236
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
11%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 18:02

  Дюрі-бачі написав:(...)
А моно себе веде як Бегемот: то комісію за перекази по IBAN ввів, то Мастеру хоче довести, шо він VIP клієнт

Прошу прощения за оффтоп.
Я что-то пропустил? Вроде комиссии за IBAN те же? (как минимум на физлиц без комиссии)
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2024 16:52

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇

Обсяг коштів населення в банках зростатиме й надалі — прогноз банків

На вашу думку, які причини зростання?
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 14:44

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Raiffeisen здійснює «прискорене скорочення бізнесу», але повністю піти з рф поки не готовий — голова банку
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 20:08

Тестуймось, бо ми того варті (с) НБУ :)


https://harazd.bank.gov.ua/tests
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2024 15:29

свійжий депо-огляд (малі банки)

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... ki-301024/
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 12:02

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇

НБУ планує утримувати облікову ставку на рівні 13% до літа 2025 року: як це вплине на інвесторів
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 18:57

Свіжий депо огляд (великі банки)

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... vki-61124/
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 15:14

Андрій Пишний

Від початку повномасштабного вторгнення Національний банк працює над тим, щоб спонукати європейські фінансові установи повністю припинити співпрацю з росією та вийти з її ринку.

ЄЦБ розглядає посилення вимог до формування резервів піднаглядних банківських груп, які продовжують працювати в рф. Так, додаткові резерви будуть вимагатись, зокрема, від груп Raiffeisen Bank International та UniCredit для покриття ризиків їх російських активів з огляду на обмежені можливості впливати на діяльність дочірніх банків у рф.
Національний банк неодноразово порушував питання доцільності запровадження підвищених вимог до капіталу в комунікації з ЄЦБ. Те, що нарешті ці пропозиції враховано в планах регулятора, підтверджує результативність та важливість продовження діалогу з інституціями країн-партнерів України для посилення тиску на рф.

Ми переконані, що нові правила у синергії з вимогами щодо скорочення присутності в рф, безумовно, будуть ефективним стимулом для банківських груп переглянути свої поточні позиції стосовно діяльності на російському ринку.

Водночас на цьому точно не слід зупинятися. Ми продовжуємо комунікувати з нашими партнерами, щоб розробити системне рішення, яке врешті-решт призведе до повного виходу іноземних банківських груп з рф.

Національний банк в межах мандата регулятора банківського ринку України також здійснює самостійні кроки, спрямовані на стимулювання прискорення виходу міжнародних фінансових груп з ринку росії та білорусі. Так, ми розширили перелік ознак небездоганної ділової репутації керівників / ключових осіб банків України, власників істотної участі в банках України та їх керівників. З травня 2024 року їх ділова репутація може вважатися небездоганною в разі набуття участі в юридичній особі держави-агресора, обіймання посади в російській чи білоруській компанії, обіймання посади в органі управління материнської компанії, яка має бізнес у зазначених країнах.

Ми очікуємо, що запроваджені Національним банком оновлені ліцензійні вимоги будуть додатковим фактором для перегляду стратегій міжнародних банківських груп щодо подальшої роботи в рф та разом із заходами ЄЦБ, прискорять їх повний вихід з ринку держави-агресора.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 09:29

Товариство, коли виконавча блокує рахунки, кредити/кредитки дає погашати? Може СЕПом з чужих рахунків чи анонімками через термінали самообслуговування? Друг цікавиться, а я не був у такій ситуації.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 09:34

  klug написав:Товариство, коли виконавча блокує рахунки, кредити/кредитки дає погашати? Може СЕПом з чужих рахунків чи анонімками через термінали самообслуговування? Друг цікавиться, а я не був у такій ситуації.

банк открывает отдельный счёт только для погашения.
Wirująświatła
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