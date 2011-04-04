Від початку повномасштабного вторгнення Національний банк працює над тим, щоб спонукати європейські фінансові установи повністю припинити співпрацю з росією та вийти з її ринку.



ЄЦБ розглядає посилення вимог до формування резервів піднаглядних банківських груп, які продовжують працювати в рф. Так, додаткові резерви будуть вимагатись, зокрема, від груп Raiffeisen Bank International та UniCredit для покриття ризиків їх російських активів з огляду на обмежені можливості впливати на діяльність дочірніх банків у рф.

Національний банк неодноразово порушував питання доцільності запровадження підвищених вимог до капіталу в комунікації з ЄЦБ. Те, що нарешті ці пропозиції враховано в планах регулятора, підтверджує результативність та важливість продовження діалогу з інституціями країн-партнерів України для посилення тиску на рф.



Ми переконані, що нові правила у синергії з вимогами щодо скорочення присутності в рф, безумовно, будуть ефективним стимулом для банківських груп переглянути свої поточні позиції стосовно діяльності на російському ринку.



Водночас на цьому точно не слід зупинятися. Ми продовжуємо комунікувати з нашими партнерами, щоб розробити системне рішення, яке врешті-решт призведе до повного виходу іноземних банківських груп з рф.



Національний банк в межах мандата регулятора банківського ринку України також здійснює самостійні кроки, спрямовані на стимулювання прискорення виходу міжнародних фінансових груп з ринку росії та білорусі. Так, ми розширили перелік ознак небездоганної ділової репутації керівників / ключових осіб банків України, власників істотної участі в банках України та їх керівників. З травня 2024 року їх ділова репутація може вважатися небездоганною в разі набуття участі в юридичній особі держави-агресора, обіймання посади в російській чи білоруській компанії, обіймання посади в органі управління материнської компанії, яка має бізнес у зазначених країнах.



Ми очікуємо, що запроваджені Національним банком оновлені ліцензійні вимоги будуть додатковим фактором для перегляду стратегій міжнародних банківських груп щодо подальшої роботи в рф та разом із заходами ЄЦБ, прискорять їх повний вихід з ринку держави-агресора.