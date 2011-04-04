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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 19 лис, 2024 13:50
klug написав:
Товариство, коли виконавча блокує рахунки, кредити/кредитки дає погашати? Може СЕПом з чужих рахунків чи анонімками через термінали самообслуговування?
Друг цікавиться, а я не був у такій ситуації.
про друга - це гарно
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Додано: Вів 19 лис, 2024 13:53
Wirująświatła написав: klug написав:
Товариство, коли виконавча блокує рахунки, кредити/кредитки дає погашати? Може СЕПом з чужих рахунків чи анонімками через термінали самообслуговування? Друг цікавиться, а я не був у такій ситуації.
банк открывает отдельный счёт только для погашения.
а по депозитам ?
% так же и начисляют и выплачивают? просто ждут конца срока?
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