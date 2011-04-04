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klug написав:Товариство, коли виконавча блокує рахунки, кредити/кредитки дає погашати? Може СЕПом з чужих рахунків чи анонімками через термінали самообслуговування? Друг цікавиться, а я не був у такій ситуації.
klug написав:Товариство, коли виконавча блокує рахунки, кредити/кредитки дає погашати? Може СЕПом з чужих рахунків чи анонімками через термінали самообслуговування? Друг цікавиться, а я не був у такій ситуації.
банк открывает отдельный счёт только для погашения.
а по депозитам ? % так же и начисляют и выплачивают? просто ждут конца срока?