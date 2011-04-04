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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1868186918701871

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 236
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
11%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 13:50

  klug написав:Товариство, коли виконавча блокує рахунки, кредити/кредитки дає погашати? Може СЕПом з чужих рахунків чи анонімками через термінали самообслуговування?
Друг цікавиться, а я не був у такій ситуації.
про друга - це гарно :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 13:53

  Wirująświatła написав:
  klug написав:Товариство, коли виконавча блокує рахунки, кредити/кредитки дає погашати? Може СЕПом з чужих рахунків чи анонімками через термінали самообслуговування? Друг цікавиться, а я не був у такій ситуації.

банк открывает отдельный счёт только для погашения.
а по депозитам ?
% так же и начисляют и выплачивают? просто ждут конца срока?
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 11:44

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

В Україні спростили умови користування рахунками в банках
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 11:56

https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... shnogo.htm

Роби, як вони роблять, а не як кажуть. Як різні голови Нацбанку інвестують власні кошти – від Кубіва та Гонтаревої до Пишного
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 12:10

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇

НБУ готує зміни в банківських платежах
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 12:11

ДОЛАР ЧИ ЄВРО: Скільки можна заробити на валютних депозитах в Україні?
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тонкий гумор, "англійський"
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