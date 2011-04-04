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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 02 гру, 2024 14:32
Ірина_ написав:Андрій Пишний
Оновлення СЕП та миттєві перекази!
...
Поступово мають приєднатися всі банки України.
Жаль, только жить в эту пору прекрасную... Восток/БВР до сих пор входящие переводы в выходные не обрабатывает. Какой уж там 24/7. И, наверное, он не один такой.
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