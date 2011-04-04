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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 236
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
11%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 14:32

  Ірина_ написав:Андрій Пишний
Оновлення СЕП та миттєві перекази!
...
Поступово мають приєднатися всі банки України.

Жаль, только жить в эту пору прекрасную... Восток/БВР до сих пор входящие переводы в выходные не обрабатывает. Какой уж там 24/7. И, наверное, он не один такой.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 01:37

Re: Байки про банки і не тільки....

Ірина_ написав:Андрій Пишний
Оновлення СЕП та миттєві перекази!
Ми зробили черговий крок у розвитку платіжної інфраструктури України.
1 грудня 2024 року здійснено успішний перехід на нову версію СЕП.
Оновлена система працює в штатному режимі та доступна для проведення платежів 24/7!
Плюс – відтепер її учасники можуть пропонувати своїм клієнтам швидкі, зручні та прозорі платежі, доступні у будь-який час доби, – усе це завдяки впровадженню в СЕП функціональності миттєвих кредитових переказів.

Така платіжна операція через СЕП забезпечить реально миттєве зарахування коштів з рахунку платника на рахунок отримувача – її тривалість не більше 10 секунд.
Водночас і платник, і отримувач коштів одразу будуть поінформовані про результати операції, що особливо важливо під час оплати товарів чи послуг.
Миттєвими переказами СЕП зможуть користуватися як бізнес, так і громадяни. Максимально за одну операцію можна перерахувати 100 тисяч гривень. Погодьтеся, це досить значна сума, достатня для повсякденних розрахунків.

Станом на сьогодні безпосередньо до функціональності миттєвого переказу в СЕП, крім НБУ, вже підключилися 10 банків:
Ощадбанк, Укрсиббанк, Укрексімбанк, Креді Агріколь Банк, Кліринговий Дім, Європейський Промисловий Банк, Скай Банк, Альтбанк, Ідея Банк, Сенс Банк.

Решта банків – у процесі приєднання. Поступово мають приєднатися всі банки України.
Дякую за ефективну роботу команді Національного банку, насамперед – Департаменту інформаційних технологій НБУ!
Ми працювали над оновленням більше року і ось нарешті ця вагома віха на шляху модернізації СЕП пройдена.
Дякую всім банкам, які вже приєдналися до миттєвих переказів СЕП! Запрошую решту продовжити роботу над інтеграцією.
Адже миттєві перекази СЕП, що є ключовою особливістю нової версії системи, – це одна із складових подальшої трансформації фінансового ринку України.
Розраховуємо, що миттєві перекази СЕП матимуть позитивний вплив на рівень фінансової інклюзії та розвиток Cashless economy, оскільки сприятимуть:
• посиленню конкуренції на ринку платіжних послуг та як наслідок – підвищенню прозорості та зменшенню вартості платіжних операцій;
• створенню нових інноваційних сервісів і послуг;
• подальшій інтеграції України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).
Привата навіть у списку нема - він вже остаточно вибув зі списку інноваційних
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 02:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:Привата навіть у списку нема - він вже остаточно вибув зі списку інноваційних

А это смотря у кого эту новость читать. Если у Клирингового Дома, то там чутка иначе:
Сьогодні відправити платіж можна до 10 банків України, а саме: НБУ, Банк “Кліринговий Дім”, Креді Агріколь Банк, Ощадбанк, АЛЬТБАНК, Укрексімбанк, Ідея Банк, UKRSIBBANK, СКАЙ БАНК, Європейський Промисловий Банк. Найближчим часом доєднаються СЕНС БАНК, ПриватБанк та ПІРЕУС БАНК.

Но может Пышный и лучше знает, что Сенс уже присоединился, а Приват в настолько долгом процессе, что тянет только на "остальные банки".
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:23

Економічна шизофренія
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/ekonomichna ... enija.html
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