Отже, пропоную від себе бліц відповідей на найбільш резонансні питання.

1. Чи ужорсточує меморандум фінансовий моніторинг та оцінювання клієнта в банках?

Ні

Банки як застосовували ризик-орієнтовний підхід до оцінки клієнтів, а відповідно й рішень про їх обслуговування, так і використовують.

Крім того, успішна реалізація меморандуму, навпаки, може стати кроком до дострокового зняття тимчасового ліміту на вихідні P2P перекази, який ми вимушені були запровадити в жовтні строком на пів року.



2. Чи вводить меморандум додаткові обмеження для клієнтів?

Ні

Якщо ви працюєте «вбілу», отримуєте «білу» зарплату або ж можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки для вас взагалі нічого не зміниться. Як це не змінилося для вас і в жовтні 2024 року, коли НБУ зробив перший крок до вирішення проблеми з дропами, визначивши загальну рамку для всіх клієнтів.

Ліміти, які зазначені в меморандумі стосуються ВИКЛЮЧНО клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як «високоризикові». По суті, не мають жодних документів! Останніх, за оцінками банків, не більше 1% від усієї клієнтської бази.

Так, всього 1%, але саме вони активно задіяні в мережі «дропів» та є основою цього мільярдного «дроп»-трафіка.



3. Чи позначиться меморандум на роботі волонтерів?

Ні

Читайте відповідь вище. Банки давно працюють за принципом «знай свого клієнта», у тому числі й клієнтів з волонтерського руху, які просто надають визначений перелік документів на підтвердження своєї діяльності. І все – сплачують та переказують без обмежень з боку банку. Із жовтня до НБУ не надійшло жодної скарги від волонтерських організації щодо впроваджених обмежень.



4. Чи потрібно зараз клієнтам оновлювати дані про доходи чи приносити якісь довідки в банки?

Ні

Взаємодія з банками продовжується в стандартному режимі. Меморандум не передбачає подання якихось додаткових довідок чи оновлення даних клієнтами. Розумію, що на цьому важливо зупинитися і що це питання може постати, оскільки сьогодні не всі українці можуть особисто прийти до відділення. Насамперед це стосується наших військових, які несуть службу на лінії фронту, та тимчасово переміщених осіб у межах країни. Жодних вимог щодо додаткової ідентифікації Меморандум не містить, адже вона відбулася під час відкриття рахунку.



5. Чи зменшить меморандум можливості фінансування тіньової економіки?

Так!

Ініціатива банків – ніщо інше, як упорядкування всіх процесів та підходів, які вже існують, щоб разом не дати використовувати платіжну інфраструктуру для фінансування незаконної діяльності.

Сьогодні це і ухилення від сплати податків, що вимірюється мільярдами гривень, які рухаються повз державний бюджет. Це фінансування терористичної та диверсійної діяльності, коли через «дроп-центри» росія оплачує підпали та вибухи в наших містах. Це загалом обслуговування тіньової економіки, яка позбавляє Україну величезного ресурсу, потрібного для оборони країни.