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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1870187118721873

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 236
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
11%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 12:42

Андрій Пишний

Меморандум про прозорості функціонування ринку платіжних послуг: ключові положення

Отже, пропоную від себе бліц відповідей на найбільш резонансні питання.
1. Чи ужорсточує меморандум фінансовий моніторинг та оцінювання клієнта в банках?
Ні
Банки як застосовували ризик-орієнтовний підхід до оцінки клієнтів, а відповідно й рішень про їх обслуговування, так і використовують.
Крім того, успішна реалізація меморандуму, навпаки, може стати кроком до дострокового зняття тимчасового ліміту на вихідні P2P перекази, який ми вимушені були запровадити в жовтні строком на пів року.

2. Чи вводить меморандум додаткові обмеження для клієнтів?
Ні
Якщо ви працюєте «вбілу», отримуєте «білу» зарплату або ж можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки для вас взагалі нічого не зміниться. Як це не змінилося для вас і в жовтні 2024 року, коли НБУ зробив перший крок до вирішення проблеми з дропами, визначивши загальну рамку для всіх клієнтів.
Ліміти, які зазначені в меморандумі стосуються ВИКЛЮЧНО клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як «високоризикові». По суті, не мають жодних документів! Останніх, за оцінками банків, не більше 1% від усієї клієнтської бази.
Так, всього 1%, але саме вони активно задіяні в мережі «дропів» та є основою цього мільярдного «дроп»-трафіка.

3. Чи позначиться меморандум на роботі волонтерів?
Ні
Читайте відповідь вище. Банки давно працюють за принципом «знай свого клієнта», у тому числі й клієнтів з волонтерського руху, які просто надають визначений перелік документів на підтвердження своєї діяльності. І все – сплачують та переказують без обмежень з боку банку. Із жовтня до НБУ не надійшло жодної скарги від волонтерських організації щодо впроваджених обмежень.

4. Чи потрібно зараз клієнтам оновлювати дані про доходи чи приносити якісь довідки в банки?
Ні
Взаємодія з банками продовжується в стандартному режимі. Меморандум не передбачає подання якихось додаткових довідок чи оновлення даних клієнтами. Розумію, що на цьому важливо зупинитися і що це питання може постати, оскільки сьогодні не всі українці можуть особисто прийти до відділення. Насамперед це стосується наших військових, які несуть службу на лінії фронту, та тимчасово переміщених осіб у межах країни. Жодних вимог щодо додаткової ідентифікації Меморандум не містить, адже вона відбулася під час відкриття рахунку.

5. Чи зменшить меморандум можливості фінансування тіньової економіки?
Так!
Ініціатива банків – ніщо інше, як упорядкування всіх процесів та підходів, які вже існують, щоб разом не дати використовувати платіжну інфраструктуру для фінансування незаконної діяльності.
Сьогодні це і ухилення від сплати податків, що вимірюється мільярдами гривень, які рухаються повз державний бюджет. Це фінансування терористичної та диверсійної діяльності, коли через «дроп-центри» росія оплачує підпали та вибухи в наших містах. Це загалом обслуговування тіньової економіки, яка позбавляє Україну величезного ресурсу, потрібного для оборони країни.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:12

НбУ про інфляцію

У листопаді 2024 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) пришвидшилася до 11,2% з 9,7% у жовтні. У місячному вимірі ціни зросли на 1,9%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України

https://bank.gov.ua/ua/news/all/komenta ... -2024-roku

... Водночас Національний банк очікує, що наступного року інфляція поступово повернеться на траєкторію зниження й надалі прямуватиме до цілі НБУ – 5%.

мрійники... ну нехай, а раптом? :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 12:20

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Мінцифри запустило універсальну картку для всіх державних виплат — Дія. Картку
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 13:13

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

До меморандуму про зменшення лімітів на перекази приєдналися ще 25 фінустанов
Ірина_
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