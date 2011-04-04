Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Меморандум про прозорості функціонування ринку платіжних послуг: ключові положення
Отже, пропоную від себе бліц відповідей на найбільш резонансні питання. 1. Чи ужорсточує меморандум фінансовий моніторинг та оцінювання клієнта в банках? Ні Банки як застосовували ризик-орієнтовний підхід до оцінки клієнтів, а відповідно й рішень про їх обслуговування, так і використовують. Крім того, успішна реалізація меморандуму, навпаки, може стати кроком до дострокового зняття тимчасового ліміту на вихідні P2P перекази, який ми вимушені були запровадити в жовтні строком на пів року.
2. Чи вводить меморандум додаткові обмеження для клієнтів? Ні Якщо ви працюєте «вбілу», отримуєте «білу» зарплату або ж можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки для вас взагалі нічого не зміниться. Як це не змінилося для вас і в жовтні 2024 року, коли НБУ зробив перший крок до вирішення проблеми з дропами, визначивши загальну рамку для всіх клієнтів. Ліміти, які зазначені в меморандумі стосуються ВИКЛЮЧНО клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як «високоризикові». По суті, не мають жодних документів! Останніх, за оцінками банків, не більше 1% від усієї клієнтської бази. Так, всього 1%, але саме вони активно задіяні в мережі «дропів» та є основою цього мільярдного «дроп»-трафіка.
3. Чи позначиться меморандум на роботі волонтерів? Ні Читайте відповідь вище. Банки давно працюють за принципом «знай свого клієнта», у тому числі й клієнтів з волонтерського руху, які просто надають визначений перелік документів на підтвердження своєї діяльності. І все – сплачують та переказують без обмежень з боку банку. Із жовтня до НБУ не надійшло жодної скарги від волонтерських організації щодо впроваджених обмежень.
4. Чи потрібно зараз клієнтам оновлювати дані про доходи чи приносити якісь довідки в банки? Ні Взаємодія з банками продовжується в стандартному режимі. Меморандум не передбачає подання якихось додаткових довідок чи оновлення даних клієнтами. Розумію, що на цьому важливо зупинитися і що це питання може постати, оскільки сьогодні не всі українці можуть особисто прийти до відділення. Насамперед це стосується наших військових, які несуть службу на лінії фронту, та тимчасово переміщених осіб у межах країни. Жодних вимог щодо додаткової ідентифікації Меморандум не містить, адже вона відбулася під час відкриття рахунку.
5. Чи зменшить меморандум можливості фінансування тіньової економіки? Так! Ініціатива банків – ніщо інше, як упорядкування всіх процесів та підходів, які вже існують, щоб разом не дати використовувати платіжну інфраструктуру для фінансування незаконної діяльності. Сьогодні це і ухилення від сплати податків, що вимірюється мільярдами гривень, які рухаються повз державний бюджет. Це фінансування терористичної та диверсійної діяльності, коли через «дроп-центри» росія оплачує підпали та вибухи в наших містах. Це загалом обслуговування тіньової економіки, яка позбавляє Україну величезного ресурсу, потрібного для оборони країни.
У листопаді 2024 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) пришвидшилася до 11,2% з 9,7% у жовтні. У місячному вимірі ціни зросли на 1,9%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України
Через технічні роботи в застосунку "Дія" недоступні понад 20 послуг. Реєстрація, внесення змін, закриття ФОП; Витяг з ЄДР; Реєстрація ТОВ; Перехід ТОВ на модельний статут; Будівельні послуги; Бронювання працівників; Перереєстрація авто; Шлюб онлайн; Актові записи; Будівельні послуги; Реєстрація права власності на майно; Інформаційна довідка з ДРРП; Кредити ВПО; Допомога особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною; Допомога при усиновленні дитини; Допомога на дитину одинокій матері або батьку; Будівельні послуги; єОселя; Повідомлення про пошкоджене/знищене майно; єВідновлення; єВідновлення для бізнесу; Повідомлення про ремонтні роботи; Бронювання за сертифікатом; Міжнародний реєстр збитків; Заява про шлюб; Витяги та повторна видача свідоцтв із ДРАЦС.
OGO написав:Забрал 4 летний долларовый депозит Сенс банка. Попытка мне выдать старыми купюрами кассиром банка была не однократной, ЗАБРАТЬ УДАЛОСЬ НОВЫМИ БАНКОВСКИМИ КУПЮРАМИ. Но мысли теперь такие, если в банках нет нормального обслуживания нет уверенности,что выдадут не фантиками, старыми или очень бу купюрами, то зачем хранить их в банке, а ещё учитывать риски разные, или идеи наших необольшевиков об очередной экспроприации простого люда Словами квестора- с банков геть? И что оно будет, гривна падает, хоть и обещали держать курс,доллар надо ещё умудриться забрать из банка.А где держать годами скопленные сбережения на ....эээх мечта улетела, ну там хоть детям, внукам...если нет доверия к банкам и правителям Что оно будет
А чим вам банківський сейф не підходить? Коштує відносно недорого, безпека краще, ніж тримати вдома, вільний доступ до всієї суми, тобто не треба знімати малими частинами через якісь обмеження, плюс ніхто не знає що у вас там лежить і скільки. Поки для мене тільки одні плюси, орендуємо маленьку скриньку в А-Банк за 450 грн/міс.
Striker написав:А чим вам банківський сейф не підходить? Коштує відносно недорого, безпека краще, ніж тримати вдома, вільний доступ до всієї суми, тобто не треба знімати малими частинами через якісь обмеження, плюс ніхто не знає що у вас там лежить і скільки. Поки для мене тільки одні плюси, орендуємо маленьку скриньку в А-Банк за 450 грн/міс.
При оформленні договору ніхто нічого не питав про більше 10к $, в договорі також нічого про це не написано. Порахуйте гроші, покладіть в сейф-пакет, по якому буде видно цілісність, що ніхто не свиснув умовні 100$. Хоч за це будете спокійні. А варіантів різноманітного свавілля в нашій країні багато, тут вже кожен сам обирає де краще тримати. Ще як варіант можна розділити на 2 комірки в 2 різних банках.