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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1871187218731874

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 236
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
11%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 14:26

  NDV написав:
  OGO написав:Забрал 4 летний долларовый депозит Сенс банка. Попытка мне выдать старыми купюрами кассиром банка была не однократной, ЗАБРАТЬ УДАЛОСЬ НОВЫМИ БАНКОВСКИМИ КУПЮРАМИ.

Зато они берут вообще любые доллары без вопросов, у меня пару купюр 80ых годов даже взяли в пачке. Я все старье туда отношу и облигации беру :lol:

:mrgreen: ! у меня и знакомых абсолютно противоположный многолетний личный опыт:
альфа-сенс не берут "любые" купюры никогда,
или берут не все,
или берут не везде.

Но вообще - всьо по-разному в разных отделениях любых банков - это совсем не McDonalds
flysoulfly
 
Повідомлень: 5641
З нами з: 13.01.09
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  #<1 ... 1871187218731874
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