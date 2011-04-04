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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 21 гру, 2024 14:26
NDV написав: OGO написав:
Забрал 4 летний долларовый депозит Сенс банка. Попытка мне выдать старыми купюрами кассиром банка была не однократной, ЗАБРАТЬ УДАЛОСЬ НОВЫМИ БАНКОВСКИМИ КУПЮРАМИ.
Зато они берут вообще любые доллары без вопросов, у меня пару купюр 80ых годов даже взяли в пачке. Я все старье туда отношу и облигации беру
! у меня и знакомых абсолютно противоположный многолетний личный опыт:
альфа-сенс не берут "любые" купюры никогда,
или берут не все,
или берут не везде.
Но вообще - всьо по-разному
в разных отделениях любых
банков - это совсем не McDonalds
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