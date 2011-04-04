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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 21 гру, 2024 14:26
NDV написав: OGO написав:
Забрал 4 летний долларовый депозит Сенс банка. Попытка мне выдать старыми купюрами кассиром банка была не однократной, ЗАБРАТЬ УДАЛОСЬ НОВЫМИ БАНКОВСКИМИ КУПЮРАМИ.
Зато они берут вообще любые доллары без вопросов, у меня пару купюр 80ых годов даже взяли в пачке. Я все старье туда отношу и облигации беру
! у меня и знакомых абсолютно противоположный многолетний личный опыт:
альфа-сенс не берут "любые" купюры никогда,
или берут не все,
или берут не везде.
Но вообще - всьо по-разному
в разных отделениях любых
банков - это совсем не McDonalds
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Додано: Суб 21 гру, 2024 14:41
Striker написав:
А чим вам банківський сейф не підходить?
Поки для мене тільки одні плюси, орендуємо маленьку скриньку в А-Банк
1)скринька в подвальном помещении(т.е. дроно/ракетозащищенном) ?
2) положили пакетики со свежим силикагелем в свьорток_с_купюрами ?
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Додано: Суб 21 гру, 2024 18:24
flysoulfly написав:
1)скринька в подвальном помещении(т.е. дроно/ракетозащищенном) ?
2) положили пакетики со свежим силикагелем в свьорток_с_купюрами ?
1. Ні, на 1 поверсі. Можна знайти і в підвалі при бажанні, мабуть. Шанс, що прилетить біля відділення банку такий же, як і в будь-який житловий будинок. Але, на мою думку, 1 поверх трохи краще, ніж умовно 7-й, і сам сейф, в якому знаходяться багато маленьких скриньок, сам по собі трохи захищає від вибухової хвилі.
2. Не згорток, а пачка. І ні, на всяк випадок може б не завадило, але коли клали в сейф-пакет, то воду туди не лили і на руки не плювали, тому не думаю, що там щось має рости. Єдине що, читав, що гроші періодично варто перераховувати, провітрювати так би мовити.
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