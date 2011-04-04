RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1871187218731874

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 236
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
11%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 14:26

  NDV написав:
  OGO написав:Забрал 4 летний долларовый депозит Сенс банка. Попытка мне выдать старыми купюрами кассиром банка была не однократной, ЗАБРАТЬ УДАЛОСЬ НОВЫМИ БАНКОВСКИМИ КУПЮРАМИ.

Зато они берут вообще любые доллары без вопросов, у меня пару купюр 80ых годов даже взяли в пачке. Я все старье туда отношу и облигации беру :lol:

:mrgreen: ! у меня и знакомых абсолютно противоположный многолетний личный опыт:
альфа-сенс не берут "любые" купюры никогда,
или берут не все,
или берут не везде.

Но вообще - всьо по-разному в разных отделениях любых банков - это совсем не McDonalds
flysoulfly
 
Повідомлень: 5663
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1802 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 14:41

  Striker написав:А чим вам банківський сейф не підходить?

Поки для мене тільки одні плюси, орендуємо маленьку скриньку в А-Банк

1)скринька в подвальном помещении(т.е. дроно/ракетозащищенном) ?

2) положили пакетики со свежим силикагелем в свьорток_с_купюрами ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5663
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1802 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 18:24

  flysoulfly написав:1)скринька в подвальном помещении(т.е. дроно/ракетозащищенном) ?

2) положили пакетики со свежим силикагелем в свьорток_с_купюрами ?

1. Ні, на 1 поверсі. Можна знайти і в підвалі при бажанні, мабуть. Шанс, що прилетить біля відділення банку такий же, як і в будь-який житловий будинок. Але, на мою думку, 1 поверх трохи краще, ніж умовно 7-й, і сам сейф, в якому знаходяться багато маленьких скриньок, сам по собі трохи захищає від вибухової хвилі.

2. Не згорток, а пачка. І ні, на всяк випадок може б не завадило, але коли клали в сейф-пакет, то воду туди не лили і на руки не плювали, тому не думаю, що там щось має рости. Єдине що, читав, що гроші періодично варто перераховувати, провітрювати так би мовити. :)
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3147
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3655 раз.
Подякували: 5894 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 22:17

%% залишки по картках і вільні депозити

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =505991663
greenozon
 
Повідомлень: 16786
З нами з: 01.06.14
Подякував: 496 раз.
Подякували: 1683 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
6
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 23:20

greenozon застаріло. Актуально - https://tabfin.pp.ua/useful/free-deposits/
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1337
З нами з: 27.04.10
Подякував: 112 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:19

супер
не знав
дякую!
greenozon
 
Повідомлень: 16786
З нами з: 01.06.14
Подякував: 496 раз.
Подякували: 1683 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
6
  #<1 ... 1871187218731874
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 264907
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 126794
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 47997
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13322)
26.12.2024 22:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.