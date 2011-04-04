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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1871187218731874

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 236
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
11%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 14:26

  NDV написав:
  OGO написав:Забрал 4 летний долларовый депозит Сенс банка. Попытка мне выдать старыми купюрами кассиром банка была не однократной, ЗАБРАТЬ УДАЛОСЬ НОВЫМИ БАНКОВСКИМИ КУПЮРАМИ.

Зато они берут вообще любые доллары без вопросов, у меня пару купюр 80ых годов даже взяли в пачке. Я все старье туда отношу и облигации беру :lol:

:mrgreen: ! у меня и знакомых абсолютно противоположный многолетний личный опыт:
альфа-сенс не берут "любые" купюры никогда,
или берут не все,
или берут не везде.

Но вообще - всьо по-разному в разных отделениях любых банков - это совсем не McDonalds
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 14:41

  Striker написав:А чим вам банківський сейф не підходить?

Поки для мене тільки одні плюси, орендуємо маленьку скриньку в А-Банк

1)скринька в подвальном помещении(т.е. дроно/ракетозащищенном) ?

2) положили пакетики со свежим силикагелем в свьорток_с_купюрами ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 18:24

  flysoulfly написав:1)скринька в подвальном помещении(т.е. дроно/ракетозащищенном) ?

2) положили пакетики со свежим силикагелем в свьорток_с_купюрами ?

1. Ні, на 1 поверсі. Можна знайти і в підвалі при бажанні, мабуть. Шанс, що прилетить біля відділення банку такий же, як і в будь-який житловий будинок. Але, на мою думку, 1 поверх трохи краще, ніж умовно 7-й, і сам сейф, в якому знаходяться багато маленьких скриньок, сам по собі трохи захищає від вибухової хвилі.

2. Не згорток, а пачка. І ні, на всяк випадок може б не завадило, але коли клали в сейф-пакет, то воду туди не лили і на руки не плювали, тому не думаю, що там щось має рости. Єдине що, читав, що гроші періодично варто перераховувати, провітрювати так би мовити. :)
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 22:17

%% залишки по картках і вільні депозити

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =505991663
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 23:20

greenozon застаріло. Актуально - https://tabfin.pp.ua/useful/free-deposits/
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 00:19

супер
не знав
дякую!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 18:23

організований бандитизм щіпача і його гоп-компанії

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greenozon
 
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