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flysoulfly написав:1)скринька в подвальном помещении(т.е. дроно/ракетозащищенном) ?
2) положили пакетики со свежим силикагелем в свьорток_с_купюрами ?
1. Ні, на 1 поверсі. Можна знайти і в підвалі при бажанні, мабуть. Шанс, що прилетить біля відділення банку такий же, як і в будь-який житловий будинок. Але, на мою думку, 1 поверх трохи краще, ніж умовно 7-й, і сам сейф, в якому знаходяться багато маленьких скриньок, сам по собі трохи захищає від вибухової хвилі.
2. Не згорток, а пачка. І ні, на всяк випадок може б не завадило, але коли клали в сейф-пакет, то воду туди не лили і на руки не плювали, тому не думаю, що там щось має рости. Єдине що, читав, що гроші періодично варто перераховувати, провітрювати так би мовити.