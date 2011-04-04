Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
flysoulfly написав:1)скринька в подвальном помещении(т.е. дроно/ракетозащищенном) ?
2) положили пакетики со свежим силикагелем в свьорток_с_купюрами ?
1. Ні, на 1 поверсі. Можна знайти і в підвалі при бажанні, мабуть. Шанс, що прилетить біля відділення банку такий же, як і в будь-який житловий будинок. Але, на мою думку, 1 поверх трохи краще, ніж умовно 7-й, і сам сейф, в якому знаходяться багато маленьких скриньок, сам по собі трохи захищає від вибухової хвилі.
2. Не згорток, а пачка. І ні, на всяк випадок може б не завадило, але коли клали в сейф-пакет, то воду туди не лили і на руки не плювали, тому не думаю, що там щось має рости. Єдине що, читав, що гроші періодично варто перераховувати, провітрювати так би мовити.
31 грудня 2024 року та 01 січня 2025 року СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Банківська система України працює у звичайному режимі. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи Національного банку працюють у звичайному режимі.
Невже і справді все (крім держказнач.) працюватиме як і в звичайні будні дні? 🤔 Платежі на iban і т.п. Різдвяне диво... 😂
А от Приват пише про ціни у переліку ОВДП “Актуально на 03.01.2025”. Так -- ніби завтра і аж до 2.1.25р. для ОВДП вихідний Вони, мабуть, ідуть через держказнач...
Востаннє редагувалось Bobua в Пон 30 гру, 2024 13:33, всього редагувалось 1 раз.