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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1872187318741875

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 237
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
11%
27
В двох
13%
31
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 16:39

  Bobua написав:НБУ на сайті пише:
31 грудня 2024 року та 01 січня 2025 року СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Банківська система України працює у звичайному режимі. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи Національного банку працюють у звичайному режимі.

Невже і справді все (крім держказнач.) працюватиме як і в звичайні будні дні? 🤔
Платежі на iban і т.п.
Різдвяне диво... 😂

А от Приват пише про ціни у переліку ОВДП “Актуально на 03.01.2025”.
Так -- ніби завтра і аж до 2.1.25р. для ОВДП вихідний
Вони, мабуть, ідуть через держказнач...





Який регламент опрацювання заявок щодо операцій з ОВДП?
Заявки приймаються кожного робочого дня з 9:00 до 17:00, крім першого робочого дня місяця та останнього робочого дня кварталу. Заявки опрацьовуються наступного робочого дня.

внизу тут https://next.privat24.ua/bonds/list

в популярних питаннях

не питайте чому так :)
Приват - особливий
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 12:54

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Блокування рахунків за зняття готівки — у Нацбанку прокоментували інформацію, яку поширюють медіа
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