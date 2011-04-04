Bobua написав:НБУ на сайті пише:31 грудня 2024 року та 01 січня 2025 року СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Банківська система України працює у звичайному режимі. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи Національного банку працюють у звичайному режимі.
Невже і справді все (крім держказнач.) працюватиме як і в звичайні будні дні? 🤔
Платежі на iban і т.п.
Різдвяне диво... 😂
А от Приват пише про ціни у переліку ОВДП “Актуально на 03.01.2025”.
Так -- ніби завтра і аж до 2.1.25р. для ОВДП вихідний
Вони, мабуть, ідуть через держказнач...
Який регламент опрацювання заявок щодо операцій з ОВДП?
Заявки приймаються кожного робочого дня з 9:00 до 17:00, крім першого робочого дня місяця та останнього робочого дня кварталу. Заявки опрацьовуються наступного робочого дня.
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в популярних питаннях
не питайте чому так
Приват - особливий