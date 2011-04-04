Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
31 грудня 2024 року та 01 січня 2025 року СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Банківська система України працює у звичайному режимі. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи Національного банку працюють у звичайному режимі.
Невже і справді все (крім держказнач.) працюватиме як і в звичайні будні дні? 🤔 Платежі на iban і т.п. Різдвяне диво... 😂
А от Приват пише про ціни у переліку ОВДП “Актуально на 03.01.2025”. Так -- ніби завтра і аж до 2.1.25р. для ОВДП вихідний Вони, мабуть, ідуть через держказнач...
Який регламент опрацювання заявок щодо операцій з ОВДП? Заявки приймаються кожного робочого дня з 9:00 до 17:00, крім першого робочого дня місяця та останнього робочого дня кварталу. Заявки опрацьовуються наступного робочого дня.
Торік через СЕП здійснено близько 483 млн платежів на суму майже 241 трлн грн (у тому числі за державними програмами – 19 млн платежів на суму 56,5 млрд грн). Це на 14% більше за кількістю та сумою порівняно з 2023 роком, протягом якого було здійснено 423 млн платежів на суму понад 210 трлн грн.
Ці кошти тільки для мсс 7941. Колеги, які є думки з приводу того, як витратити ці кошти на будь-які свої потреби? Або хоч якось отоварити. Це особливо актуально для тих, у кого із спорту доступні лише такі види як "добігти до бліндажу за 10 сек", "добігти до евака за 3 хвилини" тощо) Можна в лічку.
гроші можна буде витратити не лише для оплати послуг тренажерного залу, але й для того, щоб придбати спортивне харчування та добавки. Можна зробити масаж для того, щоб відновитися після фізичних навантажень. Деякі зі спортивних магазинів, які займаються продажем одягу для фітнесу та тренажерного залу, також працюють за таким кодом. Але перед здійсненням оплати в конкретному магазині або спортивному клубі потрібно уточнювати MCC-код та можливість розрахуватися коштами у межах цієї програми. https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2025011 ... -zakladiv/
flysoulfly написав:Чи є сенс при оновленні-переідентифікації додавати у базу банку ще й закордонний паспорт ? Наприклад, чи видадуть гроші тоді колись у касі по закордонному при втраті паперового внутрішнього паспорту ?
Казалось бы, в этом и смысл. Только для начала нужно найти банк, где можно именно добавить. Обычно в банках только один слот под данные паспорта и если туда впишут от загранника, то, соответственно, внутренний становится в пролёте.