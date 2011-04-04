RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1873187418751876>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 237
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
11%
27
В двох
13%
31
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 16:39

  Bobua написав:НБУ на сайті пише:
31 грудня 2024 року та 01 січня 2025 року СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Банківська система України працює у звичайному режимі. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи Національного банку працюють у звичайному режимі.

Невже і справді все (крім держказнач.) працюватиме як і в звичайні будні дні? 🤔
Платежі на iban і т.п.
Різдвяне диво... 😂

А от Приват пише про ціни у переліку ОВДП “Актуально на 03.01.2025”.
Так -- ніби завтра і аж до 2.1.25р. для ОВДП вихідний
Вони, мабуть, ідуть через держказнач...





Який регламент опрацювання заявок щодо операцій з ОВДП?
Заявки приймаються кожного робочого дня з 9:00 до 17:00, крім першого робочого дня місяця та останнього робочого дня кварталу. Заявки опрацьовуються наступного робочого дня.

внизу тут https://next.privat24.ua/bonds/list

в популярних питаннях

не питайте чому так :)
Приват - особливий
greenozon
 
Повідомлень: 16386
З нами з: 01.06.14
Подякував: 511 раз.
Подякували: 1696 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
6
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 12:54

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Блокування рахунків за зняття готівки — у Нацбанку прокоментували інформацію, яку поширюють медіа
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6081
З нами з: 25.01.06
Подякував: 73 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2025 15:00

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

У 2024 році банківські вклади зросли: в якій валюті населення та бізнес зберігають кошти
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6081
З нами з: 25.01.06
Подякував: 73 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2025 15:06

Торік через СЕП здійснено близько 483 млн платежів на суму майже 241 трлн грн (у тому числі за державними програмами – 19 млн платежів на суму 56,5 млрд грн). Це на 14% більше за кількістю та сумою порівняно з 2023 роком, протягом якого було здійснено 423 млн платежів на суму понад 210 трлн грн.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/u-2024- ... zvivatisya
greenozon
 
Повідомлень: 16386
З нами з: 01.06.14
Подякував: 511 раз.
Подякували: 1696 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
6
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:54

Ветеранський спорт: отримайте фінансову допомогу на заняття спортом у Дії
https://diia.gov.ua/news/veteranskyi-sp ... rtom-u-dii

Ці кошти тільки для мсс 7941.
Колеги, які є думки з приводу того, як витратити ці кошти на будь-які свої потреби? Або хоч якось отоварити. Це особливо актуально для тих, у кого із спорту доступні лише такі види як "добігти до бліндажу за 10 сек", "добігти до евака за 3 хвилини" тощо)
Можна в лічку.

З.І. Не знайшов, куди краще написати
la9
 
Повідомлень: 2694
З нами з: 02.07.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 20:11

Re: Байки про банки і не тільки....

  la9 написав:Ці кошти тільки для мсс 7941.

гроші можна буде витратити не лише для оплати послуг тренажерного залу, але й для того, щоб придбати спортивне харчування та добавки. Можна зробити масаж для того, щоб відновитися після фізичних навантажень.
Деякі зі спортивних магазинів, які займаються продажем одягу для фітнесу та тренажерного залу, також працюють за таким кодом.
Але перед здійсненням оплати в конкретному магазині або спортивному клубі потрібно уточнювати MCC-код та можливість розрахуватися коштами у межах цієї програми. https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2025011 ... -zakladiv/
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7077
З нами з: 19.04.12
Подякував: 105 раз.
Подякували: 1080 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 13:32

Чи є сенс при оновленні-переідентифікації додавати у базу банку ще й закордонний паспорт ? Наприклад, чи видадуть гроші тоді колись у касі по закордонному при втраті паперового внутрішнього паспорту ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5764
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1824 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 13:51

  flysoulfly написав:Чи є сенс при оновленні-переідентифікації додавати у базу банку ще й закордонний паспорт ? Наприклад, чи видадуть гроші тоді колись у касі по закордонному при втраті паперового внутрішнього паспорту ?

Казалось бы, в этом и смысл. Только для начала нужно найти банк, где можно именно добавить. Обычно в банках только один слот под данные паспорта и если туда впишут от загранника, то, соответственно, внутренний становится в пролёте.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5092
З нами з: 23.03.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
 
4
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 16:41

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

В Україні буде створено поштовий банк: уряд передає PIN Банк в розпорядження Укрпошті
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4782
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1056 раз.
Подякували: 2015 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 17:49

Re: Байки про банки і не тільки....

Вони ж Альпарі купили? Тепер два банка буде? Хай ще Ощад передадуть...
chipmunk
 
Повідомлень: 9044
З нами з: 15.04.09
Подякував: 567 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1873187418751876>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 265565
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 127441
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 48496
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.