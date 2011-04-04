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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1873187418751876

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 237
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
11%
27
В двох
13%
31
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 18:35

  chipmunk написав:Вони ж Альпарі купили? Тепер два банка буде? Хай ще Ощад передадуть...

https://news.finance.ua/ua/ukrposhta-na ... s-ki-banky
Тут пишуть, що НБУ не дав купити. PIN НБУ теж не хоче віддавати, тому може бути зарано казати "гоп".
держава зможе заощаджувати до 2,6 млрд грн щороку на витратах, пов’язаних із виплатою пенсій та соціальної допомоги

Трохи лякає ця цифра. Цікаво, як саме їм вдається зливати такі суми, це така комісія на доставку виплат листоношою? Чим тут може зарадити банківська ліцензія Укрпошти?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 07:14

  klug написав:
  chipmunk написав:Вони ж Альпарі купили? Тепер два банка буде? Хай ще Ощад передадуть...

https://news.finance.ua/ua/ukrposhta-na ... s-ki-banky
Тут пишуть, що НБУ не дав купити. PIN НБУ теж не хоче віддавати, тому може бути зарано казати "гоп".
держава зможе заощаджувати до 2,6 млрд грн щороку на витратах, пов’язаних із виплатою пенсій та соціальної допомоги

Трохи лякає ця цифра. Цікаво, як саме їм вдається зливати такі суми, це така комісія на доставку виплат листоношою? Чим тут може зарадити банківська ліцензія Укрпошти?

Це злочинна схема.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 08:18

klug це десь 2% від суми. Нормальна комісія з переведення цифрових грошей в готівку
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 08:24

  klug написав:
  chipmunk написав:Вони ж Альпарі купили? Тепер два банка буде? Хай ще Ощад передадуть...

https://news.finance.ua/ua/ukrposhta-na ... s-ki-banky
Тут пишуть, що НБУ не дав купити. PIN НБУ теж не хоче віддавати, тому може бути зарано казати "гоп".
держава зможе заощаджувати до 2,6 млрд грн щороку на витратах, пов’язаних із виплатою пенсій та соціальної допомоги

Трохи лякає ця цифра. Цікаво, як саме їм вдається зливати такі суми, це така комісія на доставку виплат листоношою? Чим тут може зарадити банківська ліцензія Укрпошти?

2-3% комісії від тої частки пенсій, що видає пошта так і є:
Можна побудувати на основі цієї інфраструктури свій банк, а можна співпрацювати з банком-агентом.
В "Укрпошти" близько 5,5 мільйона клієнтів: 3,5 мільйона пенсіонерів та 2 мільйони – е-комерція. Якби ми були банком, то були б номером три в Україні.
Якщо ми реалізуємо агентську схему, передамо своїх клієнтів іншому банку, то втратимо 2,5 мільярда гривень компенсації за доставку пенсій, а також десь половину з 600-700 мільйонів гривень доходів від комісій за приймання платежів. https://epravda.com.ua/publications/2022/02/09/682217/

А деколи сам головний поштар видає пенсію, а зарплата в нього 2 млн/міс:
Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський особисто видав пенсії у Сєвєродонецьку https://loga.gov.ua/oda/press/news/gene ... _pensiyi_u
Ой+
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