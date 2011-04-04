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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1874187518761877>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 237
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
11%
27
В двох
13%
31
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 18:35

  chipmunk написав:Вони ж Альпарі купили? Тепер два банка буде? Хай ще Ощад передадуть...

https://news.finance.ua/ua/ukrposhta-na ... s-ki-banky
Тут пишуть, що НБУ не дав купити. PIN НБУ теж не хоче віддавати, тому може бути зарано казати "гоп".
держава зможе заощаджувати до 2,6 млрд грн щороку на витратах, пов’язаних із виплатою пенсій та соціальної допомоги

Трохи лякає ця цифра. Цікаво, як саме їм вдається зливати такі суми, це така комісія на доставку виплат листоношою? Чим тут може зарадити банківська ліцензія Укрпошти?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 07:14

  klug написав:
  chipmunk написав:Вони ж Альпарі купили? Тепер два банка буде? Хай ще Ощад передадуть...

https://news.finance.ua/ua/ukrposhta-na ... s-ki-banky
Тут пишуть, що НБУ не дав купити. PIN НБУ теж не хоче віддавати, тому може бути зарано казати "гоп".
держава зможе заощаджувати до 2,6 млрд грн щороку на витратах, пов’язаних із виплатою пенсій та соціальної допомоги

Трохи лякає ця цифра. Цікаво, як саме їм вдається зливати такі суми, це така комісія на доставку виплат листоношою? Чим тут може зарадити банківська ліцензія Укрпошти?

Це злочинна схема.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 08:18

klug це десь 2% від суми. Нормальна комісія з переведення цифрових грошей в готівку
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 08:24

  klug написав:
  chipmunk написав:Вони ж Альпарі купили? Тепер два банка буде? Хай ще Ощад передадуть...

https://news.finance.ua/ua/ukrposhta-na ... s-ki-banky
Тут пишуть, що НБУ не дав купити. PIN НБУ теж не хоче віддавати, тому може бути зарано казати "гоп".
держава зможе заощаджувати до 2,6 млрд грн щороку на витратах, пов’язаних із виплатою пенсій та соціальної допомоги

Трохи лякає ця цифра. Цікаво, як саме їм вдається зливати такі суми, це така комісія на доставку виплат листоношою? Чим тут може зарадити банківська ліцензія Укрпошти?

2-3% комісії від тої частки пенсій, що видає пошта так і є:
Можна побудувати на основі цієї інфраструктури свій банк, а можна співпрацювати з банком-агентом.
В "Укрпошти" близько 5,5 мільйона клієнтів: 3,5 мільйона пенсіонерів та 2 мільйони – е-комерція. Якби ми були банком, то були б номером три в Україні.
Якщо ми реалізуємо агентську схему, передамо своїх клієнтів іншому банку, то втратимо 2,5 мільярда гривень компенсації за доставку пенсій, а також десь половину з 600-700 мільйонів гривень доходів від комісій за приймання платежів. https://epravda.com.ua/publications/2022/02/09/682217/

А деколи сам головний поштар видає пенсію, а зарплата в нього 2 млн/міс:
Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський особисто видав пенсії у Сєвєродонецьку https://loga.gov.ua/oda/press/news/gene ... _pensiyi_u
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 11:17

Хто стикався з ненаданням товару після оплати (не переказу з картки на картку) кредиткою, яка в Україні практика чарджбеку?
Конкретно в мене оплата карткою Приват, за акумулятори, МСС "Побутова техніка", магазин Energyhub, еквайр Monopay. Вже йдуть відгуки від клієнтів в інтернеті, що продавець скоріше за все зник з грошима.
ChatGPT англійською взагалі каже що з кредитки то кошти банку і він сам має їх шукати у випадку шахрайства, але то в країнах білих людей напевно.
Банки України зі своїх коштів компенсують? Якщо ні, можна на них якось надавити через міжнародну платіжну систему чи поліцію?
dimazah30
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 19:00

  dimazah30 написав:Хто стикався з ненаданням товару після оплати (не переказу з картки на картку) кредиткою, яка в Україні практика чарджбеку?
Конкретно в мене оплата карткою Приват, за акумулятори, МСС "Побутова техніка", магазин Energyhub, еквайр Monopay. Вже йдуть відгуки від клієнтів в інтернеті, що продавець скоріше за все зник з грошима.
ChatGPT англійською взагалі каже що з кредитки то кошти банку і він сам має їх шукати у випадку шахрайства, але то в країнах білих людей напевно.
Банки України зі своїх коштів компенсують? Якщо ні, можна на них якось надавити через міжнародну платіжну систему чи поліцію?



В чому прикол платити наперед?

Пишеш заяву приват з проханням провести процедуру чарджбек.В заяві описуєш що ти там щось купив, а продавець товар не поставив. Додаєш підтверджуючи дркументи: як купував, як звертався з вимогою надати товар.
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 21:29

посетитель Про успішні чарджбеки чув коли якийсь великий магазин типу Аліекспрес має великі оборотні кошти і з них можна утримати необхідну суму, а тут продавець зник і на його рахунку 0. Чарджбек вже оформив, але є сумніви що банк згодится повернути зі своєї кишені.
Ще десь давно читав що заява в поліцію заморожує чарджбек, що з цього приводу скажете?
dimazah30
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:04

Шановні клієнти!

З 1 лютого 2025 року, відповідно до підписаного банками України Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, запроваджуються ліміти на видаткові операції для клієнтів...

см. відповідно до підписаного банками України Меморандуму

Тобто, отак відкрито, на всю країну... посилання навіть не на постанову НБУ... і болт на ту Конституцію з презумпцією..
ладна, шо хоча б в ПВК/ФТ якісь терміни і посилання на ЗУ про банки, а тут просто: банки вирішили, що їм так простіше контролювати любих клієнтів... а регулятор ще й не просто кліпає очима, а ще й підгалдиківає. Не ту страну назвали гондурасом :mrgreen: :mrgreen:

І шо, юристи/адвокати це пропустять мимо... чи просто вже побачили золоту жилу як зшибати бабло з тих же клієнтів.

З банків -- геть (С)Квестор
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:35

  dimazah30 написав:посетитель Про успішні чарджбеки чув коли якийсь великий магазин типу Аліекспрес має великі оборотні кошти і з них можна утримати необхідну суму, а тут продавець зник і на його рахунку 0. Чарджбек вже оформив, але є сумніви що банк згодится повернути зі своєї кишені.
Ще десь давно читав що заява в поліцію заморожує чарджбек, що з цього приводу скажете?


Ну я з сепарського покупона(який доречі у нас працює до цих пір) через чарджбек отримав гроши в 22му році.Хоча там всі сроки на той момент пройшли.Вони теж розповідали що гроші повернуть після закінчення воєнного стану, і що у них їх взагалі немає, "да і ви ж панімаєтє что скоро всьоравно по расійскому законодатєльству рєшать будут".Головне все чітко і зрозуміло розписати.

Наскільки я розумію, в таких випадках МПС списує з банка отримувача суму з відповідним вказанням якого саме клієнта це стосується.А є у клієнта гроші чи ні це вже проблеми того банка.Там він далі сам зі своїм клієнтом розбирається.

З приводу поліції нажаль не в курсі.(Як на мене вони у нас традиційно в суд пошлють в такому випадку)
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:45

  Amethyst написав:
Шановні клієнти!

З 1 лютого 2025 року, відповідно до підписаного банками України Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, запроваджуються ліміти на видаткові операції для клієнтів...

см. відповідно до підписаного банками України Меморандуму

Тобто, отак відкрито, на всю країну... посилання навіть не на постанову НБУ... і болт на ту Конституцію з презумпцією..
ладна, шо хоча б в ПВК/ФТ якісь терміни і посилання на ЗУ про банки, а тут просто: банки вирішили, що їм так простіше контролювати любих клієнтів... а регулятор ще й не просто кліпає очима, а ще й підгалдиківає. Не ту страну назвали гондурасом :mrgreen: :mrgreen:

І шо, юристи/адвокати це пропустять мимо... чи просто вже побачили золоту жилу як зшибати бабло з тих же клієнтів.

З банків -- геть (С)Квестор
тася прислала 50к и всьо :mrgreen:
Мизантрóп
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