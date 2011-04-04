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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1874187518761877

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 237
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
11%
27
В двох
13%
31
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:48

  Amethyst написав:
Шановні клієнти!

З 1 лютого 2025 року, відповідно до підписаного банками України Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, запроваджуються ліміти на видаткові операції для клієнтів...

см. відповідно до підписаного банками України Меморандуму

Тобто, отак відкрито, на всю країну... посилання навіть не на постанову НБУ... і болт на ту Конституцію з презумпцією..
ладна, шо хоча б в ПВК/ФТ якісь терміни і посилання на ЗУ про банки, а тут просто: банки вирішили, що їм так простіше контролювати любих клієнтів... а регулятор ще й не просто кліпає очима, а ще й підгалдиківає. Не ту страну назвали гондурасом :mrgreen: :mrgreen:

І шо, юристи/адвокати це пропустять мимо... чи просто вже побачили золоту жилу як зшибати бабло з тих же клієнтів.

З банків -- геть (С)Квестор


Головной висновок з всього цього, як на мене, який мало хто хоче сприйняти: гроші клієнта в банку, на зараз, це вже НЕ його гроші.І да, не забуваємо що клієнт завжди не прав.А то разбалували.
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