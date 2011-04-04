Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
З 1 лютого 2025 року, відповідно до підписаного банками України Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, запроваджуються ліміти на видаткові операції для клієнтів...
Тобто, отак відкрито, на всю країну... посилання навіть не на постанову НБУ... і болт на ту Конституцію з презумпцією.. ладна, шо хоча б в ПВК/ФТ якісь терміни і посилання на ЗУ про банки, а тут просто: банки вирішили, що їм так простіше контролювати любих клієнтів... а регулятор ще й не просто кліпає очима, а ще й підгалдиківає. Не ту страну назвали гондурасом
І шо, юристи/адвокати це пропустять мимо... чи просто вже побачили золоту жилу як зшибати бабло з тих же клієнтів.
З банків -- геть (С)Квестор
Головной висновок з всього цього, як на мене, який мало хто хоче сприйняти: гроші клієнта в банку, на зараз, це вже НЕ його гроші.І да, не забуваємо що клієнт завжди не прав.А то разбалували.
dimazah30 написав:Хто стикався з ненаданням товару після оплати (не переказу з картки на картку) кредиткою, яка в Україні практика чарджбеку? Конкретно в мене оплата карткою Приват, за акумулятори, МСС "Побутова техніка", магазин Energyhub, еквайр Monopay. Вже йдуть відгуки від клієнтів в інтернеті, що продавець скоріше за все зник з грошима. ChatGPT англійською взагалі каже що з кредитки то кошти банку і він сам має їх шукати у випадку шахрайства, але то в країнах білих людей напевно. Банки України зі своїх коштів компенсують? Якщо ні, можна на них якось надавити через міжнародну платіжну систему чи поліцію?
в США так - шахрайство на кредитці - це головний біль банку, клієнт опротестовує й банк кошти повертає за свій рахунок.
в нас не чув, щоб банк повертав зі своїх. якщо пройде чарджбек, й МПС його підтвердить й поверне кошти - то поверне й банк, за свій кошт - ні. деталі, у яких випадках підтверджують чарджбек - це до спеців.
та й з поліцією все не так просто. коли хтось комусь не поставив товар, то йдуть в суд, а не в поліцію. за дрібні суми ніхто звісно возитися не буде...
flysoulfly написав:Чи є сенс при оновленні-переідентифікації додавати у базу банку ще й закордонний паспорт ? Наприклад, чи видадуть гроші тоді колись у касі по закордонному при втраті паперового внутрішнього паспорту ?
Казалось бы, в этом и смысл. Только для начала нужно найти банк, где можно именно добавить. Обычно в банках только один слот под данные паспорта и если туда впишут от загранника, то, соответственно, внутренний становится в пролёте.
Чим більше дивлюсь на це все, тим більше дивуюсь. З якого моменту так стало, що десятиріччями, чи навіть сторіччями відпрацьовані закони і механізми стали працювати за бажанням банків, і головне -- що з цим робити? Гроші належать не паспорту, а людині, відповідно людина повинна посвідчити свою особистість для їх отримання. Посвідчення особистості -- давно відома і стала процедура, не тільки для банків, і головний і безспірний документ тут -- це внутрішній паспорт особи. Тобто, за наявності дійсного внутрішнього паспорту не може бути підстав відмовити у вчинені дії тільки тому, що "в базі інший документ". Закордонний паспорт -- справа інша, згідно закону він посвідчує особистість за межами Україні і при перетині кордону, тобто банк має право відмовити, але може й прийняти.
M-Audio написав:Тобто, за наявності дійсного внутрішнього паспорту не може бути підстав відмовити у вчинені дії тільки тому, що "в базі інший документ". Закордонний паспорт -- справа інша, згідно закону він посвідчує особистість за межами Україні і при перетині кордону, тобто банк має право відмовити, але може й прийняти.
Банки не отказывают. У них просто процедура сверки более громоздкая, чем может быть хотелось бы клиенту: в базе, с которой сверяются в кассе (а как иначе подтверждению работать?) на клиента может быть заведён только один документ. Клиент, у которого там загранник, но желающий в этот раз идентифицироваться по внутреннему должен вначале у менеджера записать в базу внутренний, а только тогда уже в кассу. Не знаю каким "сторіччями відпрацьовані закони і механізми" это противоречит. Можно для себя считать, что банку всегда нужен именно внутренний, один раз на протяжении его срока действия (по новым паспортам это раз в 10 лет) его в банке регистрировать и не заметить никаких неудобств.
посетитель написав:Головной висновок з всього цього, як на мене, який мало хто хоче сприйняти: гроші клієнта в банку, на зараз, це вже НЕ його гроші.
Взагалі-то це завжди так було. Гроші клієнта в банку -- це лише обов'язок банку повернути певну суму клієнту за його вимогою відповідно до умов договору. Інакше це був би просто договір зберігання, і банк не мав би права використовувати ці кошти для кредитування і отримання прибутку. А обов'язок -- він такий, може й не виконуватись. Але деякі нюанси правового режиму дозволяли вважати ці циферки боргу "майже власністю" клієнта. Але з деякого часу кошти на рахунку все більше втрачають переваги власності, і все більше створюють супутних обов'язків. Легкість і безкарність для банків у обмеженні права розпорядження коштами (по факту -- від виконання свого обов'язку повернення коштів клієнту) вже зробили кошти на рахунку замість найбільш ліквідного і надійного актива чи не найбільш непередбачуваний и такий, на який не можна покластися, особливо в критичній ситуації.
І це в нас ще не розповсюджена західна (здебільшого американська) практика "виставлення рахунків". Це коли якась контора вважає, що ви їй винні якісь кошти, і, ігноруючи вашу думку щодо цього факту, має досить великі можливості ці кошти з вас стягнути. Здебільшого, звісно, саме з банківсього рахунку. А якщо ви не згодні з боргом, то саме ви повинні щось доводити, або судитись, витрачати час і кошти на адвокатів і т. ін.