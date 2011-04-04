Додано: П'ят 31 січ, 2025 00:22

посетитель написав: Головной висновок з всього цього, як на мене, який мало хто хоче сприйняти: гроші клієнта в банку, на зараз, це вже НЕ його гроші. Головной висновок з всього цього, як на мене, який мало хто хоче сприйняти: гроші клієнта в банку, на зараз, це вже НЕ його гроші.

З таким підходом - пішли вони в жопу.

Взагалі-то це завжди так було. Гроші клієнта в банку -- це лише обов'язок банку повернути певну суму клієнту за його вимогою відповідно до умов договору. Інакше це був би просто договір зберігання, і банк не мав би права використовувати ці кошти для кредитування і отримання прибутку. А обов'язок -- він такий, може й не виконуватись.Але деякі нюанси правового режиму дозволяли вважати ці циферки боргу "майже власністю" клієнта. Але з деякого часу кошти на рахунку все більше втрачають переваги власності, і все більше створюють супутних обов'язків. Легкість і безкарність для банків у обмеженні права розпорядження коштами (по факту -- від виконання свого обов'язку повернення коштів клієнту) вже зробили кошти на рахунку замість найбільш ліквідного і надійного актива чи не найбільш непередбачуваний и такий, на який не можна покластися, особливо в критичній ситуації.І це в нас ще не розповсюджена західна (здебільшого американська) практика "виставлення рахунків". Це коли якась контора вважає, що ви їй винні якісь кошти, і, ігноруючи вашу думку щодо цього факту, має досить великі можливості ці кошти з вас стягнути. Здебільшого, звісно, саме з банківсього рахунку. А якщо ви не згодні з боргом, то саме ви повинні щось доводити, або судитись, витрачати час і кошти на адвокатів і т. ін.