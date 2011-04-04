Штош йдемо далі.
"3.3.28. Банк, на власний розсуд і без попереднього повідомлення, має право відмовити Клієнту в можливості прив'язки картки Клієнта до будь-яких ресурсів, сервісів чи платформ, які Банк вважає підозрілими або такими, що можуть нести потенційні ризики для безпеки коштів Клієнта чи репутації Банку.
Також Банк має право обмежити або заборонити прив'язку картки з інших обґрунтованих причин відповідно до внутрішньої політики безпеки Банку або чинного законодавства України."
Переслати ти тепер скільки тобі треба не можеш, давай ще платити будеш тільки там де цього банк забажає.Шото ти комуналкі забагато платиш.
Про банківську тайну якої вже нема і згадувати не хочеться.Бо банки повписували в договора що вони можуть передавати будь-яку інформацію про клієнта, будь-кому і будь-коли без згоди клієнта.Здавалося б тут то і повинн втрутитися НБУ, але ні, йому пофіг.