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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 31 січ, 2025 11:31
Штош йдемо далі.
"3.3.28. Банк, на власний розсуд і без попереднього повідомлення, має право відмовити Клієнту в можливості прив'язки картки Клієнта до будь-яких ресурсів, сервісів чи платформ, які Банк вважає підозрілими або такими, що можуть нести потенційні ризики для безпеки коштів Клієнта чи репутації Банку.
Також Банк має право обмежити або заборонити прив'язку картки з інших обґрунтованих причин відповідно до внутрішньої політики безпеки Банку або чинного законодавства України."
Переслати ти тепер скільки тобі треба не можеш, давай ще платити будеш тільки там де цього банк забажає.Шото ти комуналкі забагато платиш.
Про банківську тайну якої вже нема і згадувати не хочеться.Бо банки повписували в договора що вони можуть передавати будь-яку інформацію про клієнта, будь-кому і будь-коли без згоди клієнта.Здавалося б тут то і повинн втрутитися НБУ, але ні, йому пофіг.
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:42
chipmunk написав:
Я в Сенсі якось через Дію зарегався по закордонному, то зі звичайним в одному відділенні спокійно обслуговували, в другому нє шмаглі, в третьому більш опитного менегера кликали
Можна однією дією обійтись, але там потрібно операцію через дія-підпис підтвердити, а це серйозний виклик для мене - сто разів можна кліпати та посміхатись безтолку.
А ліміти це неприємно. Я планував отримувати за ОВДП здебільшого на сенс, а тоді розкидати по необхідності. Тепер прийдеться готівку знімати і розносити
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 16:31
moveton написав:
Да и до последних законов у них довести свой счёт до исполнительной службы проблем не было потому, что суды штамповали им согласия по искам по упрощённой системе не глядя.
Но у нас и отменяются такие приказы простым заявлением. Конечно, без согласия владельца счёта и решения суда деньги не спишут, чаще угрожают судебным разбирательством, что само по себе существенно, ну а потом могут продать долг коллекторам. А в суде в первую очередь решается не вопрос долга, а какие меры предприняты сторонами для урегулирования. То есть, если вы ничего не должны, а компания утверждает, что должны, и у вас нет доказательств того, что вы оспаривали этот долг, то решение будет не в вашу пользу. И это иногда приводит к вообще идиотским ситуациям. Недавняя история -- у женщины угнали автомобиль, загнали его в какой-то склад, поснимали запчасти и оставили. Владелец склада выставил счёт за хранение по номеру машины. И никому нельзя было ничего доказать. Ваша машина? Храниться на складе? Пожалуйста, заплатите. Кто привёз, как привезли -- не наше дело. Без вмешательства СМИ избавиться от "долга" почти не реально. Не заплатить -- реестр должников, кредитный рейтинг и продажа коллекторам. На суд легко можно потратить десятикратную стоимость хранения, и никто ничего не вернёт.
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