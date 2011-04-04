Додано: Чет 06 лют, 2025 20:55

Navegantes Супер, дякую!

Раніше у багатьох банків було без коміс., але хто її ввів, як Газ, хто додав відстій, як ПУМБ, а хто і зник, як Конкорд.

Проте, як я розумію, в Сенсі без комісії буде, якщо цей процес проходить через картку в $, але вона в умовно-платному пакеті Вайт, що не дуже влаштовує.

На даному етапі мені треба поки надати реквізити контрагентам і я не знаю коли будуть і чи будуть зарахування. Якщо її відкрити зараз, то на порожній карт. рахунок з наступного міс. Сенс нараховуватиме коміс., якщо не відмінив це правило (?).

Чи можна в Сенсі відкрити лише рахунок в $, без карти (раніше у мене був р/рах, але вони його закрили), а коли на нього зайдуть кошти відкрити картку в $ в пакеті Вайт, перекинути туди $ і зняти в касі (все без коміс.), бо зняття з р/рах було з коміс?