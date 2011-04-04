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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1876187718781879

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 239
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
11%
27
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 02:44

  Navegantes написав:
  Visky написав:Прошу підказати у кого з банків є безкомісійні: зарахування безготівкових $ і видача з каси одразу, без відстоювання на рахунку або на депо?


Сенс зараховує без комісії, для видачі потрібно замовити за два робочі дні


За комісію за транскордонний переказ в курсі? Чи переказ в $ буде всередині країни?
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 06:14

alibob, Navegantes Так не обов'язково СВІФТ, по СВІФТу мені треба формально для платіжних інструкцій по переказах між власними рахунками в різних банках України, але на 99% вони не будуть виконані.
Реально - це заведення $ з Піонера, може з кріптообмінника, хоча там готівкою можна взяти, повернення валютних платежів.
Navegantes, чому думаєте $-р/рах не відкриють? Подивився і знайшов свій $-р/рах, їх можна відкрити в додатку Сенса в 6 валютах. Вони безкомісійні при нулях, при неактивних коштах коміс. з 7-го міс, лише зняття в касі з комісом, але можна при потребі відкрити $-карту в Вайті, перевести туди, зняти $-готівку в касі і закрити Вайт протягом місяця. Все виходить без коміс, я так вже робив. ₴-карти безкомісійні: кредитні: Вигода з +4% на залишок, Хамелеон з 20т безкоштовним P2P і дебетова АТБ, є ще типу Ред... Тож потреби в ₴-Вайті з виконанням умов безкомісійності нема.
alibob, яка комісія за транскордонний переказ, хто її бере, що маєте на увазі: банк: -відправник, -посередник, -отримувач (в обговорюваному варіанті Сенс по тарифу)?
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 09:50

[quote="5821509:Visky"]alibob, Navegantes Так не обов'язково СВІФТ, по СВІФТу мені треба формально для платіжних інструкцій по переказах між власними рахунками в різних банках України, але на 99% вони не будуть виконані.
Реально - це заведення $ з Піонера, може з кріптообмінника, хоча там готівкою можна взяти, повернення валютних платежів.
Navegantes, чому думаєте $-р/рах не відкриють? Подивився і знайшов свій $-р/рах, їх можна відкрити в додатку Сенса в 6 валютах. Вони безкомісійні при нулях, при неактивних коштах коміс. з 7-го міс, лише зняття в касі з комісом, але можна при потребі відкрити $-карту в Вайті, перевести туди, зняти $-готівку в касі і закрити Вайт протягом місяця. Все виходить без коміс, я так вже робив.

Якщо ви вже так робили і р/р $ відкривається, і переказ валюти з рахунку на картку без комісії, то начебто і питань більше немає) я згадав Свіфт, бо у моєму випадку він єдино можливий спосіб отримання коштів з-за кордону.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 09:53

  alibob написав:
  Navegantes написав:
  Visky написав:Прошу підказати у кого з банків є безкомісійні: зарахування безготівкових $ і видача з каси одразу, без відстоювання на рахунку або на депо?


Сенс зараховує без комісії, для видачі потрібно замовити за два робочі дні


За комісію за транскордонний переказ в курсі? Чи переказ в $ буде всередині країни?


В курсі. В попередньому дописі вказав цю комісію (10 $), яку стягує саме банк-посередник
Navegantes
 
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