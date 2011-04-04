За комісію за транскордонний переказ в курсі? Чи переказ в $ буде всередині країни?
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 02:44
За комісію за транскордонний переказ в курсі? Чи переказ в $ буде всередині країни?
Додано: П'ят 07 лют, 2025 06:14
alibob, Navegantes Так не обов'язково СВІФТ, по СВІФТу мені треба формально для платіжних інструкцій по переказах між власними рахунками в різних банках України, але на 99% вони не будуть виконані.
Реально - це заведення $ з Піонера, може з кріптообмінника, хоча там готівкою можна взяти, повернення валютних платежів.
Navegantes, чому думаєте $-р/рах не відкриють? Подивився і знайшов свій $-р/рах, їх можна відкрити в додатку Сенса в 6 валютах. Вони безкомісійні при нулях, при неактивних коштах коміс. з 7-го міс, лише зняття в касі з комісом, але можна при потребі відкрити $-карту в Вайті, перевести туди, зняти $-готівку в касі і закрити Вайт протягом місяця. Все виходить без коміс, я так вже робив. ₴-карти безкомісійні: кредитні: Вигода з +4% на залишок, Хамелеон з 20т безкоштовним P2P і дебетова АТБ, є ще типу Ред... Тож потреби в ₴-Вайті з виконанням умов безкомісійності нема.
alibob, яка комісія за транскордонний переказ, хто її бере, що маєте на увазі: банк: -відправник, -посередник, -отримувач (в обговорюваному варіанті Сенс по тарифу)?
Додано: П'ят 07 лют, 2025 09:50
[quote="5821509:Visky"]alibob, Navegantes Так не обов'язково СВІФТ, по СВІФТу мені треба формально для платіжних інструкцій по переказах між власними рахунками в різних банках України, але на 99% вони не будуть виконані.
Реально - це заведення $ з Піонера, може з кріптообмінника, хоча там готівкою можна взяти, повернення валютних платежів.
Navegantes, чому думаєте $-р/рах не відкриють? Подивився і знайшов свій $-р/рах, їх можна відкрити в додатку Сенса в 6 валютах. Вони безкомісійні при нулях, при неактивних коштах коміс. з 7-го міс, лише зняття в касі з комісом, але можна при потребі відкрити $-карту в Вайті, перевести туди, зняти $-готівку в касі і закрити Вайт протягом місяця. Все виходить без коміс, я так вже робив.
Якщо ви вже так робили і р/р $ відкривається, і переказ валюти з рахунку на картку без комісії, то начебто і питань більше немає) я згадав Свіфт, бо у моєму випадку він єдино можливий спосіб отримання коштів з-за кордону.
Додано: П'ят 07 лют, 2025 09:53
В курсі. В попередньому дописі вказав цю комісію (10 $), яку стягує саме банк-посередник
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