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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 07 лют, 2025 19:31
Amethyst написав:
Ну десь отак виходить у нашій козацькій державі ))
40% (сіре) населення взагалі не тримають суттєвих грошей у банках
58% (риже) -- хозяйновитий люд, шо забезпечив банкам до 30% вкладів до 200К
менше 1% -- козаки, що занесли 13% вкладів під 400К та 0.36% справжніх козаків з 8% вкладів до 600К - жовто-блакитне.
... і ото піввідсотка реальної шляхти (зелене), яка грошей не рахує і тримає майже 50% всієї БСУ під вкладами більше 600К... Оце от і є реальне поле для фінмону :lol: :lol:
Благодарочка за козаків та козацьку державу.
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:24
Цікаво, чому?
Дюрі-бачі написав:
Мене більше радує, що 70% грошей лежить на "вільних" вкладах і може бути в будь-який момент обміняною, а на довготривалих вкладах (більше 3 місяців) всього 13%...
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