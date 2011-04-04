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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 07 лют, 2025 19:31
Amethyst написав:
Ну десь отак виходить у нашій козацькій державі ))
40% (сіре) населення взагалі не тримають суттєвих грошей у банках
58% (риже) -- хозяйновитий люд, шо забезпечив банкам до 30% вкладів до 200К
менше 1% -- козаки, що занесли 13% вкладів під 400К та 0.36% справжніх козаків з 8% вкладів до 600К - жовто-блакитне.
... і ото піввідсотка реальної шляхти (зелене), яка грошей не рахує і тримає майже 50% всієї БСУ під вкладами більше 600К... Оце от і є реальне поле для фінмону :lol: :lol:
Благодарочка за козаків та козацьку державу.
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:24
Цікаво, чому?
Дюрі-бачі написав:
Мене більше радує, що 70% грошей лежить на "вільних" вкладах і може бути в будь-який момент обміняною, а на довготривалих вкладах (більше 3 місяців) всього 13%...
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Додано: Суб 08 лют, 2025 05:11
Navegantes написав:
Якщо ви вже так робили і р/р $ відкривається, і переказ валюти з рахунку на картку без комісії, то начебто і питань більше немає) я згадав Свіфт, бо у моєму випадку він єдино можливий спосіб отримання коштів з-за кордону.
Давно так робив по конвертаційному депо, що й забув, а Ви про Сенс нагадали. Я його закинув, бо через інші банки, які згадував, було простіше.
В межах України, крім валютних переказів самому собі, ще отримував Свіфт в $ від виконавчої служби, по рішенню суду я стягнув з банка $.
З-за кордону, якщо платник фіз.особа вигідніше PayPal, якщо юр. - Payoneer
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Додано: Суб 08 лют, 2025 08:25
Дюрі-бачі написав:
Мене більше радує, що 70% грошей лежить на "вільних" вкладах і може бути в будь-який момент обміняною, а на довготривалих вкладах (більше 3 місяців) всього 13%...
З терміном понад рік 1,05%.
Я та Ви попадаємо в цей 1% зі своїми п'ятирічними сенсівськими
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Додано: Суб 08 лют, 2025 12:49
Ой+ Так, але до свободи залишилось менше 2 років...
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Додано: Суб 08 лют, 2025 13:54
Visky написав: Navegantes написав:
Якщо ви вже так робили і р/р $ відкривається, і переказ валюти з рахунку на картку без комісії, то начебто і питань більше немає) я згадав Свіфт, бо у моєму випадку він єдино можливий спосіб отримання коштів з-за кордону.
Давно так робив по конвертаційному депо, що й забув, а Ви про Сенс нагадали. Я його закинув, бо через інші банки, які згадував, було простіше.
В межах України, крім валютних переказів самому собі, ще отримував Свіфт в $ від виконавчої служби, по рішенню суду я стягнув з банка $.
З-за кордону, якщо платник фіз.особа вигідніше PayPal, якщо юр. - Payoneer
Вигідніше не завжди якісніше. Нас з відправником поки влаштовує SWIFT. Ми прихильники принципу "не ламай те, що працює і влаштовує обидві сторони")
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Додано: Суб 08 лют, 2025 14:07
Дюрі-бачі Мені також 2 роки без 1 дня до закінчення терміну. Але з такою динамікою для довгострокових можна попасти в 0,1% найоптимістичніших.
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