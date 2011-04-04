RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1877187818791880

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 239
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
11%
27
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 239
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 19:31

  Amethyst написав:Ну десь отак виходить у нашій козацькій державі ))

40% (сіре) населення взагалі не тримають суттєвих грошей у банках
58% (риже) -- хозяйновитий люд, шо забезпечив банкам до 30% вкладів до 200К
менше 1% -- козаки, що занесли 13% вкладів під 400К та 0.36% справжніх козаків з 8% вкладів до 600К - жовто-блакитне.
... і ото піввідсотка реальної шляхти (зелене), яка грошей не рахує і тримає майже 50% всієї БСУ під вкладами більше 600К... Оце от і є реальне поле для фінмону :lol: :lol:

Благодарочка за козаків та козацьку державу.
M-A-X
 
Повідомлень: 2063
З нами з: 08.10.15
Подякував: 821 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2025 21:24

Цікаво, чому?
  Дюрі-бачі написав:Мене більше радує, що 70% грошей лежить на "вільних" вкладах і може бути в будь-який момент обміняною, а на довготривалих вкладах (більше 3 місяців) всього 13%...
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1866
З нами з: 31.10.12
Подякував: 656 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 05:11

  Navegantes написав:Якщо ви вже так робили і р/р $ відкривається, і переказ валюти з рахунку на картку без комісії, то начебто і питань більше немає) я згадав Свіфт, бо у моєму випадку він єдино можливий спосіб отримання коштів з-за кордону.
Давно так робив по конвертаційному депо, що й забув, а Ви про Сенс нагадали. Я його закинув, бо через інші банки, які згадував, було простіше.
В межах України, крім валютних переказів самому собі, ще отримував Свіфт в $ від виконавчої служби, по рішенню суду я стягнув з банка $.
З-за кордону, якщо платник фіз.особа вигідніше PayPal, якщо юр. - Payoneer
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1331
З нами з: 27.04.10
Подякував: 122 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 08:25

  Дюрі-бачі написав:Мене більше радує, що 70% грошей лежить на "вільних" вкладах і може бути в будь-який момент обміняною, а на довготривалих вкладах (більше 3 місяців) всього 13%...

З терміном понад рік 1,05%.
Я та Ви попадаємо в цей 1% зі своїми п'ятирічними сенсівськими :mrgreen:
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7097
З нами з: 19.04.12
Подякував: 105 раз.
Подякували: 1084 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 12:49

Ой+ Так, але до свободи залишилось менше 2 років...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4933
З нами з: 29.07.22
Подякував: 798 раз.
Подякували: 588 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 13:54

  Visky написав:
  Navegantes написав:Якщо ви вже так робили і р/р $ відкривається, і переказ валюти з рахунку на картку без комісії, то начебто і питань більше немає) я згадав Свіфт, бо у моєму випадку він єдино можливий спосіб отримання коштів з-за кордону.
Давно так робив по конвертаційному депо, що й забув, а Ви про Сенс нагадали. Я його закинув, бо через інші банки, які згадував, було простіше.
В межах України, крім валютних переказів самому собі, ще отримував Свіфт в $ від виконавчої служби, по рішенню суду я стягнув з банка $.
З-за кордону, якщо платник фіз.особа вигідніше PayPal, якщо юр. - Payoneer


Вигідніше не завжди якісніше. Нас з відправником поки влаштовує SWIFT. Ми прихильники принципу "не ламай те, що працює і влаштовує обидві сторони")
Navegantes
 
Повідомлень: 105
З нами з: 22.02.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 14:07

Дюрі-бачі Мені також 2 роки без 1 дня до закінчення терміну. Але з такою динамікою для довгострокових можна попасти в 0,1% найоптимістичніших.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7097
З нами з: 19.04.12
Подякував: 105 раз.
Подякували: 1084 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 1877187818791880
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 266030
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 127594
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 48598
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
UNIQA (365)
08.02.2025 13:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.