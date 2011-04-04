Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Amethyst написав:Ну десь отак виходить у нашій козацькій державі ))
40% (сіре) населення взагалі не тримають суттєвих грошей у банках 58% (риже) -- хозяйновитий люд, шо забезпечив банкам до 30% вкладів до 200К менше 1% -- козаки, що занесли 13% вкладів під 400К та 0.36% справжніх козаків з 8% вкладів до 600К - жовто-блакитне. ... і ото піввідсотка реальної шляхти (зелене), яка грошей не рахує і тримає майже 50% всієї БСУ під вкладами більше 600К... Оце от і є реальне поле для фінмону :lol: :lol:
Navegantes написав:Якщо ви вже так робили і р/р $ відкривається, і переказ валюти з рахунку на картку без комісії, то начебто і питань більше немає) я згадав Свіфт, бо у моєму випадку він єдино можливий спосіб отримання коштів з-за кордону.
Давно так робив по конвертаційному депо, що й забув, а Ви про Сенс нагадали. Я його закинув, бо через інші банки, які згадував, було простіше. В межах України, крім валютних переказів самому собі, ще отримував Свіфт в $ від виконавчої служби, по рішенню суду я стягнув з банка $. З-за кордону, якщо платник фіз.особа вигідніше PayPal, якщо юр. - Payoneer
Navegantes написав:Якщо ви вже так робили і р/р $ відкривається, і переказ валюти з рахунку на картку без комісії, то начебто і питань більше немає) я згадав Свіфт, бо у моєму випадку він єдино можливий спосіб отримання коштів з-за кордону.
Давно так робив по конвертаційному депо, що й забув, а Ви про Сенс нагадали. Я його закинув, бо через інші банки, які згадував, було простіше. В межах України, крім валютних переказів самому собі, ще отримував Свіфт в $ від виконавчої служби, по рішенню суду я стягнув з банка $. З-за кордону, якщо платник фіз.особа вигідніше PayPal, якщо юр. - Payoneer
Вигідніше не завжди якісніше. Нас з відправником поки влаштовує SWIFT. Ми прихильники принципу "не ламай те, що працює і влаштовує обидві сторони")