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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1878187918801881

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 240
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 240
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:12

Дюрі-бачі
Знімають 23%?
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  Успіх написав:2. Знімають з усіх депо, які раніше були відкриті, чи лише з нових, які відкриті після 31.12.2024?

Доход же облагается. В каком месяце выплачен, по такой ставке и облагается. Какая разница когда был открыт депозит? Те депо, где проценты платились сразу, оказались немного прибыльнее, чем их конкуренты с традиционной выплатой потом. Но то такое.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:22

Re: Байки про банки і не тільки....

  Успіх написав:Знімають 23%?

Так, з мене вже в грудні і січні зняли 18+5% з депозитів відкритих ще до початку активної фази війни.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 11:14

🏦 Оновлений список банків-бандитів і їх комісій при розірванні відносин за ініціативою банку:

➡️ Абанк: 30% комісія без верхньої межі по сумі
➡️ izibank: 20% не більше 10 тис.грн
➡️ Банк Південний: 30% комісія без верхньої межі по сумі
➡️ Банк Восток: 10% комісія без верхньої межі по сумі
➡️ Банк Власний рахунок: 30% комісія без верхньої межі по сумі
➡️ Приват банк (лише ФОП та компаній): 17% без верхньої межі
➡️ Приват банк (лише VIP клієнти) : 17% від суми на рахунку. Списується щомісячно.
➡️ Unex bank: 20% від суми переказу без верхньої межі
➡️ Альянс банк: 1,5% від суми переказу + 1000 грн але не більше залишку на рахунку (списується щорічно, якщо рахунок незакритий і на ньому є залишок)
:evil:
greenozon
 
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